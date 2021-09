COMUNE DI TRENTO * INCONTRO SINDACO IANESELLI – NUOVO QUESTORE FRANCINI: « FOCUS SU SICUREZZA IN CITTÀ E COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI »

Il nuovo questore Francini in visita al sindaco Ianeselli. Si è svolto questo pomeriggio il primo incontro tra il Sindaco di Trento Franco Ianeselli e il neo Questore Alberto Francini.

Oltre ad essersi presentati l’appuntamento è servito ad entrambi per puntualizzare come la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le forze dell’ordine sia fondamentale per la sicurezza della città.

Una sinergia già collaudata – come dimostrano le varie operazioni congiunte tra la polizia di Stato e quella Locale, in centro storico, in piazza Dante e non solo.

Da parte sua il Sindaco – dopo aver presentato al Questore la città dal punto di vista urbanistico, economico e sociale – ha fatto gli auguri di buon lavoro al dottor Francini e gli ha garantito una proficua collaborazione.

Da poco nominato Francini ha ricoperto il prestigioso incarico di questore a Lecco, a Pisa a Catania e a Campobasso. Napoletano, sposato con tre figli è in Polizia dal 1983.