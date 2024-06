COMUNE DI TRENTO * GUASTO: «GAS RIATTIVATO PER IL 60% DELLE UTENZE, ANCHE QUESTA MATTINA SQUADRE AL LAVORO IN CENTRO STORICO»

10.08 - mercoledì 5 giugno 2024

Gas riattivato per il 60 per cento delle utenze.Anche questa mattina squadre al lavoro in centro storico. Proseguono i lavori di ripristino della rete del gas interessata dal guasto di domenica scorsa. Come comunicato da Novareti alle 20 di ieri sera circa il 60 per cento delle utenze erano state riattivate soprattutto in via Venezia, via Grazioli e via Zara.

In centro storico sono ancora non utilizzabili le tubazioni posate lungo via Manzoni, via Torre Verde fino all’incrocio con via Alfieri, piazza della Mostra, piazza Venezia e via Silvio Pellico sulle quali si sta operando alacremente questa mattina.

Ieri sera era iniziato il ripristino delle utenze domestiche evidenziate nella piantina allegata. Qui le operazioni si svolgono più lentamente rispetto alle fasi precedenti a causa della maggiore gravità del guasto. In particolare anche dove la rete risulta bonificata non sempre lo sono in maniera conseguente le tubazioni di derivazioni che dalla strada entrano nelle abitazioni.

Come già nella giornata di ieri, Novareti sta facendo il massimo sforzo in collaborazione con la Compagnia dei Vigili del fuoco permanenti di Trento in modo da provvedere prima possibile alla completa riattivazione del servizio per cittadini e aziende coinvolte nel guasto. A inizio pomeriggio ci sarà un ulteriore comunicato sullo stato dei lavori.