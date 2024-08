COMUNE DI TRENTO * “DIRETTISSIMA“ 1/9: «DOMENICA LA CORSA IN QUOTA CHE UNISCE IL CENTRO STORICO CON IL MONTE BONDONE (MODIFICHE ALLA VIABILITÀ)»

09.21 - giovedì 29 agosto 2024

Direttissima e Tut Gardol ‘n festa, le modifiche alla viabilità. Per la Direttissima sabato e domenica vietati transito e sosta nelle vie del centro storico a Gardolo divieti di sosta dal primo al 13 settembre e di transito il 6, 7 e 8 settembre

A inizio settembre tornano gli appuntamenti della Direttissima e di Tut Gardol ‘n festa e per consentirne lo svolgimento nelle zone interessate saranno vietati il transito e la sosta nei giorni di allestimento e svolgimento delle manifestazioni.

Domenica primo si comincia con la Direttissima, la corsa in quota che unisce il centro storico con il monte Bondone. Dalle 6 di sabato 31 agosto alle 20 di domenica primo settembre saranno vietati il transito e la sosta in piazza Duomo e non si potrà sostare in via Belenzani nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Duomo e il civico 47, lungo il lato est per l’area riservata agli invalidi e al carico/scarico.

Domenica sarà sospeso anche il transito veicolare e pedonale durante il passaggio dei concorrenti dalle 7.30 alle 11 sulle strade interessate dal seguente percorso: piazza Duomo, via Belenzani, a sinistra via Roma, a destra via Pozzo, cavalcaferrovia San Lorenzo, ponte San Lorenzo, rotatoria Piedicastello, via Brescia, piazzale Divisioni Alpine, in Via Cà dei Gai lungo la strada che porta a Sardagna al termine della quale si arriva sulla strada provicniale 85 del Monte Bondone, via della Funivia.

Nel fine settimana dal 6 all’8 settembre torna “Tut Gardol ‘n festa”, la manifestazione che anima la Circoscrizione con piatti tipici, musica e divertimento. Per consentirne l’allestimento e lo svolgimento, verrà modificata la viabilità nel sobborgo. Dalle 8 di domenica primo settembre alle 24 di venerdì 13 settembre sarà vietata la sosta nelle seguenti vie e piazze: in via Aeroporto nel tratto compreso fra via Feininger e il parcheggio pubblico in prossimità del sottopasso in via Bolzano anch’esso interessato dal divieto, in piazzale Groff, in via Sant’Anna dal civico 38 a piazza della Libertà, in piazza della Libertà e in piazzetta Profughi di Moravia.

In piazzale Groff, nella parte sud-est del piazzale, sarà contestualmente vietato sostare e transitare dalle 8 di mercoledì 4 alle 24 di lunedì 9 settembre. Sarà inoltre vietato il transito nei giorni 6 e 7 dalle 17 alle 24 e l’8 dalle 10 alle 23 in piazzale Groff, nel parcheggio pubblico in via Aeroporto in prossimità del sottopasso di via Bolzano, in piazza della Libertà, in via Feininger e in via Pola nel tratto compreso tra la rotatoria di via 4 Novembre e piazza della Libertà. Anche in via Aeroporto sarà vietato il transito nei seguenti orari: il 6 dalle 17 alle 24, il 7 dalle 12 fino alle 24 e l’8 dalle 10 fino alle 23.