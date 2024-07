COMUNE DI TRENTO * CONCESSIONE: «L’EX EDICOLA DI PIAZZA FIERA PASSA ALL’APT E DIVENTA PUNTO INFORMATIVO PER I TURISTI, L’APERTURA SARÀ STAGIONALE»

14.02 - lunedì 22 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

L’ex edicola di piazza Fiera passa all’Apt e diventa un punto informativo per i turisti. Un grande ledwall per promuovere il territorio con eventi, immagini e mappa della città. L’apertura sarà stagionale durante i festival e gli appuntamenti più importanti.

La Giunta comunale ha affidato all’Apt Trento Monte-Bondone l’ex edicola di piazza Fiera, che diventa un punto informativo per i turisti e sarà a supporto dei tanti eventi cittadini, dal Filmfestival alle feste Vigiliane, dal Festival dello Sport ad Autumnus e, vista la collocazione, anche dei Mercatini di Natale.

La delibera approvata oggi dalla Giunta stabilisce che la concessione avrà una durata di nove anni e che l’eventuale manutenzione straordinaria migliorativa della struttura è a carico dell’Apt, previa autorizzazione del Comune. Nella richiesta di concessione, l’Apt ha proposto di collocare nell’ex edicola un Infopoint digitale con un grande ledwall e ha inoltre previsto la riqualificazione dell’immobile, che era in stato di abbandono, con la verniciatura delle parenti esterne, l’installazione dell’impianto elettrico e la manutenzione dei pilastri e del grigliato. Il canone di affitto annuo è di mille e cento euro più Iva, pari al 50 per cento del canone di mercato, “in considerazione del fondamentale ruolo strategico e istituzionale nello sviluppo socioeconomico della comunità trentina e nella promozione dell’immagine della città di Trento e della sua offerta turistica svolto dall’Azienda”. L’Infopoint potrà essere utilizzato anche dall’Amministrazione comunale per la promozione delle proprie iniziative.

Spiega il direttore dell’Apt Matteo Agnolin: “L’idea di prendere in gestione l’immobile di piazza Fiera è nata dal riscontro positivo avuto sugli eventi in cui è stato utilizzato. L’investimento fatto si propone di creare un punto informativo digitale, con il grande ledwall sulla vetrata ovest a dare informazioni su eventi, appuntamenti e a promuovere il territorio attraverso immagini e la mappa della città. Inoltre il nuovo marchio cittadino decora un’intera parete. Lo spazio sarà aperto in modo continuativo in primavera e in autunno. Per questo sono stati rivisti gli spazi interni con la creazione di un bancone. L’intervento va nell’ottica di avere un punto informativo turistico dinamico, dedicato al territorio, che possa fungere anche da promozione di tutte le esperienze, i musei, le visite guidate e le diverse proposte degli attori turistici e culturali della città”.

Il punto turistico-informativo di piazza Fiera è il terzo presente in città insieme a quelli di piazza Dante e di Vaneze.