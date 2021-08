COMUNE DI TRENTO * COMMISSARIO DEL GOVERNO: « IL SINDACO IANESELLI HA RICEVUTO IL PREFETTO SANDRO LOMBARDI, A BREVE LASCERÀ L’INCARICO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ »

Il saluto della città al commissario Lombardi. Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha ricevuto oggi a palazzo Geremia il commissario del Governo Sandro Lombardi, che a breve lascerà l’incarico per la pensione.

In occasione dell’incontro di saluto e per ringraziare il commissario della collaborazione sempre garantita in questi anni, il sindaco ha donato a Lombardi un cesello con lo stemma di Trento e una dedica che esprime riconoscenza per la sua attenzione costante alla città.

Arrivato a Trento nel dicembre del 2018, Lombardi è stato dirigente superiore e dirigente generale della polizia di Stato prima di essere nominato prefetto e destinato a svolgere le relative funzioni presso la prefettura di Mantova.