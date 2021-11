COMUNE DI TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « CHIESTI A RFI SONDAGGI MIRATI VICINO ALLE ABITAZIONI, LE INDAGINI SERVIRANNO A PREVEDERE OPERE DI PRESIDIO »

Circonvallazione ferroviaria, il Comune chiede a Rfi sondaggi mirati vicino alle abitazioni. Le indagini serviranno a prevedere opere di presidio in grado di salvaguardare le proprietà dei privati. Individuato il tecnico che aiuterà i cittadini nell’individuare soluzioni adeguate per la cessione degli immobili.

La pubblicazione del progetto della circonvallazione ferroviaria avvenuta il 28 ottobre scorso ha messo in evidenza la complessità dell’intervento che permetterà di avviare una nuova fase di pianificazione della città. Le preoccupazioni manifestate da numerosi cittadini e, in particolare, da due Circoscrizioni sono per l’Amministrazione comunale una spinta ulteriore all’impegno nel dare risposte ai problemi immediati e a quelli che si presenteranno via via.

A seguito delle segnalazioni di alcuni gruppi di residenti che, seppure non direttamente interessati dal perimetro del cantiere, manifestano preoccupazioni per l’integrità dei loro immobili nel corso dei lavori, il Comune ha richiesto a Rfi di provvedere ad eseguire sondaggi mirati nelle zone più vicine alle abitazioni in modo di poter prevedere opere di presidio in grado di salvaguardare le proprietà dei privati. Rfi ha assicurato che attiverà quanto prima tutti gli approfondimenti necessari.

Inoltre l’Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini direttamente coinvolti dalla realizzazione delle opere della Circonvallazione ferroviaria, in particolare su via del Brennero, una figura “terza” di riferimento, di provata esperienza, che possa affiancare gli interessati nell’individuare soluzioni adeguate per la cessione degli immobili e la ricerca di soluzioni alternative. Tale iniziativa viene attivata d’intesa con Rete ferroviaria italiana, committente del progetto. Il nome individuato è quello di Claudio Bortolotti, già dirigente provinciale, ex capo della Protezione civile trentina ed ex presidente della Patrimonio del Trentino Spa.