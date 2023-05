COMUNE DI TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « AL VIA LE INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE LUNGO IL TRACCIATO DEL BYPASS, PREVISTI 15 SONDAGGI »

15.56 - martedì 2 maggio 2023

CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA. Indagini geognostiche integrative lungo il tracciato del bypass. Il Consorzio Tridentum, come da prassi progettuale e in ottemperanza alle prescrizioni impartite da Comune di Trento, Provincia autonoma, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero della Cultura (prescrizioni riprese dall’ordinanza 3 della commissaria straordinaria Firmi), ha iniziato in questi giorni la campagna di indagini geognostiche integrative, che viene realizzata mediante sondaggi, lungo il tracciato della Circonvallazione ferroviaria di Trento. I sondaggi, previsti nella zona dell’imbocco Nord e lungo tutto il tracciato in corrispondenza dell’asse delle gallerie, sono propedeutici allo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio e hanno lo scopo di approfondire la caratterizzazione geotecnica, già presente nel Piano di fattibilità tecnico economica a base di gara, nei terreni interessati dalle opere. L’operazione avviene attraverso ulteriori prove e il contestuale prelievo di campioni di roccia da sottoporre a esami di laboratorio.

La nuova campagna geognostica prevede circa 15 sondaggi con una profondità media di un’ottantina di metri e una profondità massima di circa 140 metri rispetto al livello del suolo.

Maggiori informazioni verranno comunicate nei prossimi giorni con l’avanzare della campagna.