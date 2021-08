COMUNE DI TRENTO * CAMPIONATI EUROPEI CICLISMO SU STRADA: « DALL’8 AL 12 SETTEMBRE LA CITTÀ SI PREPARA AD ACCOGLIERE 800 ATLETI, UNA TASK FORCE DI 200 PERSONE CURERÀ I DETTAGLI ORGANIZZATIVI »

Campionati Europei di ciclismo: come cambia la viabilità in città. Dall’8 al 12 settembre si svolgeranno a Trento i Campionati Europei di Ciclismo che vedranno la partecipazione di numerosi atleti suddivisi in varie categorie.

Il programma prevede:

• mercoledì 8 e giovedì 9 settembre gare a cronometro individuale su un circuito che partendo dal quartiere Le Albere raggiunge Aldeno per poi arrivare nuovamente a Le Albere transitando per il sobborgo di Mattarello

• venerdì 10 e sabato 11 settembre gare in linea su un circuito cittadino che, per ogni categoria di partecipanti, prevede la partenza dal quartiere Le Albere e prosegue in direzione di Povo, Villazzano per tornare in città transitando da via Asiago, via Milano, passando per il quartiere Le Albere e, nell’ultimo giro concludere al gara fino all’arrivo in piazza Duomo.

• domenica 12 settembre gara in linea riservata ai professionisti maschili che partendo da Trento raggiungerà la valle dei Laghi per poi rientrare sul territorio comunale passando per i sobborghi di Sopramonte, Candriai, Sardagna e quindi effettuare per 8 volte il circuito cittadino delle gare di venerdì e sabato.

La manifestazione prevede per il tempo necessario allo svolgimento delle varie prove il divieto di transito e sosta lungo tutto il tracciato del percorso.

Gli orari di chiusura e le strade interessate variano in relazione allo svolgimento delle diverse gare e può essere riassunto come segue:

• mercoledì 8 settembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 17 e giovedì 9 settembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 18: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Jedin, via al Desert, via del Ponte, via Stella, strada provinciale 90 (fino a rotatoria Aldeno e ritorno), strada provinciale 21 via della Gotarda, via Nazionale, via S. Vincenzo, via Madonna Bianca, via Degasperi, via Monte Baldo, via Olivetti.

• venerdì 10 settembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.45, sabato 11 settembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.15: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, vai Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.

• domenica 12 settembre dalle 11.30 alle 14.30 – chiusura per il tempo necessario dal luogo di partenza, lungo tutto il percorso in Valle dei Laghi e fino al rientro nella città di Trento, le seguenti strade saranno oggetto di chiusura al traffico, nella fascia oraria indicata, solamente per il tempo necessario al passaggio della gara: Corso del Lavoro e della Scienza – via R. da Sanseverino – Ponte S. Lorenzo – SP85 via Brescia – SS45bis Bus de Vela – SP18dir via Roma (Terlago) – centro paese Terlago – SP18dir.Lon via per Vezzano – SP18dir.Lon Ciago – SP18dir.Lon Lon – SS45bis Vezzano – SS45bis Padergnone- SS45bis Lago di Toblino – SS45bis Sarche – SP214 via Longa – SP214 via Prati – SP214 Pergolese – SP214 via Guà – SP214 Lago di Cavedine – SP84 Drena – SP84 via Sant’Uldarico – SP84 Cavedine – SP84 Calavino – SS45bis Vezzano – SS45bis Vigolo Baselga – Baselga del Bondone – SP85 Sopramonte – SP85 Candriai – SP85 Sardagna – SP85 via Brescia–Ponte S. Lorenzo – Via da Sanseverino.

• Domenica 12 settembre dalle 13.45 alle 17.15: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, vai Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.

I parcheggi di via Canestrini (ex Sit) e via Sanseverino saranno chiusi al pubblico e a disposizione del Comitato organizzatore dell’evento dall’8 al 12 settembre.

Rimangono disponibili i parcheggi Ex Zuffo (accessibile da via Doss Trento o dalla Rotatoria di via Berlino) e Monte Baldo (il parcheggio rimarrà libero e accessibile a tutti. Il comitato organizzatore provvederà al presidio dello stesso e verranno posizionati all’ingresso dei cartelli informativi con le chiusure strade).

Analoghi provvedimenti saranno adottati nelle zone interessate dalle installazioni ed in particolare nella zona di accredito di partenza e arrivo delle gare.

Di conseguenza saranno sospesi o spostati alcuni dei mercati cittadini:

• sospensione dal 2 al 13 settembre del mercato dell’artigianato artistico di piazza d’Arogno e giovedì 9 settembre del mercato equo solidale di piazza S. Maria Maggiore.

• spostamento giovedì 2 settembre del mercato specializzato di piazza Duomo in piazza d’Arogno, mentre giovedì 9 settembre sarà in piazza Fiera con altri 33 posteggi del mercato settimanale. Dal 2 al 13 settembre viene spostato anche il banco di vendita libri di via Verdi in via S. Croce.

Durante le giornate di svolgimento dei campionati saranno adottati provvedimenti di variazione o sospensione anche delle corse del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, secondo la programmazione di Trentino Trasporti, che verrà puntualmente definita nei prossimi giorni.

In relazione ai vari percorsi delle gare la Polizia Locale, negli orari di chiusura delle strade, assicura attraverso la presenza del proprio personale e compatibilmente con le esigenze legate alla manifestazione, il transito e le deviazioni per raggiungere i principali luoghi di interesse pubblico (ospedali, ambulatori, residenze per anziani, uffici pubblici, ecc.)

Per garantire la sicurezza saranno impegnati costantemente lungo tutto il percorso di gara non solo agenti della Polizia Locale, ma anche personale del Servizio Forestale e della Protezione Civile, Vigili del Fuoco Volontari e volontari dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Nazionale del Carabinieri in congedo e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Sono stati previsti percorsi riservati e postazioni dedicate per garantire eventuali interventi di emergenza.

Al fine di agevolare le operazioni di approvvigionamento da parte di tutti i fornitori agli esercizi commerciali e alle realtà produttive che insistono all’interno della Zona a Traffico Limitato, a partire da giovedì 9 a domenica 12 settembre l’accesso alla ZTL, sarà consentito, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dalle ore 4 e fino alle ore 8.30 (orario di chiusura delle strade per l’effettuazione delle manifestazioni).

I provvedimenti di modifica della viabilità cittadina sono stati oggetto di informazione e di confronto con le associazioni di categoria e con i presidenti di Circoscrizione. La Polizia Locale, secondo quanto sarà indicato e calendarizzato dall’Amministrazione Comunale, è disponibile ad incontri sul territorio per informare se necessario più nel dettaglio le misure e le modalità di svolgimento dell’iniziativa.

Per garantire un ulteriore strumento di contatto e di informazione per la cittadinanza, dal 30 agosto dalle 7.15 alle 18.45 sarà attivo presso la centrale operativa della Polizia Locale il numero telefonico dedicato 0461 / 889400, che affiancherà l’Ufficio relazioni con il pubblico (n. tel. 0461 884453 / 884005 – numero verde 800 017615).

DALL'8 AL 12 SETTEMBRE

Campionati europei di ciclismo su strada, Trento si prepara ad accogliere 800 atleti. Una task force di 200 persone curerà i dettagli organizzativi cercando di limitare i disagi. Tanti eventi collaterali per vivere il clima della competizione.

I Campionati Europei di Ciclismo su strada spiccano in questa magica estate delle due ruote in Trentino, anticipati dai Campionati del Mondo di mountain bike che la Val di Sole ospiterà pochi giorni prima. Terminato lo spettacolo dei virtuosi dell’offroad, le attenzioni del mondo ciclistico si concentreranno su Trento e il suo territorio circostante (fino al Monte Bondone e alla Valle dei Laghi) regalando cinque giorni di grandi emozioni e di straordinaria visibilità internazionale, un’esposizione mediatica di grande importanza per stimolare i flussi turistici finalmente tornati ai ritmi abituali dopo i lunghi e tormentati mesi del Covid.

Ovviamente come tutti i grandi eventi – e questo certamente lo è, con circa 800 atleti in rappresentanza di almeno 45 nazioni impegnati dall’8 al 12 settembre nelle prove in linea e a cronometro con in palio 13 titoli continentali – i Campionati Europei di Ciclismo su Strada monopolizzeranno per una settimana l’attenzione generale creando tante occasioni di incontro, momenti di interesse e qualche inevitabile disagio.

La città di Trento ha sposato questo progetto con grande disponibilità ed entusiasmo rendendo possibile un lavoro in stretta sinergia con il Comitato Organizzatore (affidato all’Azienda di Promozione Turistica Trento Monte Bondone Valle dei Laghi e a Trento Eventi Sport in collaborazione con Trentino Marketing) con due obbiettivi ben precisi: ottimizzare da ogni punto di vista i ritorni di questo appuntamento e limitare per quanto possibile i disagi alla cittadinanza ed alle attività commerciali e produttive.

Le limitazioni al traffico: una task-force in campo

Già in precedenti esperienze (l’ultima, in ordine di tempo, il passaggio del Giro d’Italia lo scorso maggio) il sistema-Trento ha dimostrato di saper gestire con competenza e flessibilità i provvedimenti che interessano la circolazione ordinaria. Chiaro che l’Europeo è molto più di una frazione di una grande corsa a tappe, perché l’evento permane sul territorio e le gare si disputano in cinque giorni. I primi due giorni riguardano il circuito della crono che si sviluppa verso sud fino ad Aldeno per poi rientrare in città, con partenza e arrivo fissati al quartiere delle Albere.

Per le gare in linea, Trento spalancherà invece il salotto di Piazza Duomo dove parte e si conclude un circuito cittadino che sale fino a Povo. Nell’ultima giornata, quella della prova elite maschile, i corridori percorreranno anche un tratto in linea che interesserà il Bondone e la Valle dei Laghi, prima di rientrare nell’anello che con otto giri designerà il nuovo titolare della maglia più ambita.

Il denso programma delle gare (13 titoli assegnati nelle varie categorie maschili e femminili) prolungherà l’impegno per molte ore al giorno ma l’impiego di risorse umane sarà massimo proprio per ridurre il disagio. Questo renderà possibile aperture negli intervalli tra le diverse gare, quindi una gestione flessibile del traffico che però richiede tanto personale sul campo, partendo dalle forze delle Polizie Locali e della Polizia Stradale con il contributo di altri corpi (Carabinieri, Polizia, Finanza, Forestale, Vigili del Fuoco), di numerose associazioni di volontariato e di un adeguato contingente di personale ASA abilitato, oltre allo staff e alle 15 motostaffette dell’organizzazione.

Insomma, un’autentica task-force di almeno 200 persone, a terra o in movimento, per garantire più sicurezza alle gare e meno disagi alla cittadinanza.

*

Massima attenzione alle attività produttive

L’evento coincide con un momento importante per tutte le attività produttive, che riprendono dopo la pausa estiva e particolarmente delicato per i produttori vinicoli e frutticoli, in quanto cade durante il periodo di raccolta e conferimento. Un’attività che coinvolge vaste aree del Trentino e rispetto alla quale i primi due giorni di gara dell’Europeo vanno a interessare una zona (Ravina-Aldeno-Mattarello) decisamente cruciale. La dinamica delle gare a cronometro prolunga peraltro l’occupazione della sede stradale e questo ha generato qualche giustificata preoccupazione da parte dei produttori.

Le riaperture temporanee del traffico negli intervalli tra le diverse gare è resa problematica dal rilascio di terra dai mezzi agricoli che, soprattutto in caso di pioggia, potrebbe rendere molto insidioso il fondo stradale. La soluzione è venuta dalla preziosa collaborazione che il Comitato Organizzatore ha ottenuto da Dolomiti Ambiente. Una squadra di mezzi guidati da personale specializzato effettuerà interventi programmati per eliminare ogni rischio sia in caso di strada asciutta (con l’intervento di spazzatrici) che nell’eventualità di tempo piovoso (in tal caso, verranno utilizzati mezzi con autobotti per la pulizia dell’asfalto). La soluzione renderà possibile in 40 minuti il ripristino delle migliori condizioni di percorrenza per i ciclisti.

*

Trasporti e sostenibilità: Trento in bici, in ogni senso

L’inizio dell’anno scolastico in Trentino è fissato per il 13 settembre (con la sola eccezione delle materne), dunque il giorno dopo la conclusione degli Europei: la decisione lungimirante della Provincia ha consentito di eliminare ogni criticità negli spostamenti degli studenti. Tuttavia Trentino Trasporti dovrà garantire comunque il servizio ed una particolare attenzione agli spostamenti dei pendolari in fasce orarie che verranno dunque protette rispetto al programma delle gare.

In linea generale, per chi ne ha la possibilità, lasciare a casa la vettura e spostarsi in bicicletta o a piedi può rappresentare un segnale importante da parte di una cittadinanza nota per amare lo sport, e un bel modo in cui la città può confermare la sua propensione alla mobilità sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente.

Non è un caso che la pedalata “Trento in Bici”, organizzata da Fiab con il contributo dell’azienda di Promozione Turistica, chiami proprio nella giornata conclusiva degli Europei i cittadini ad una uscita tutti insieme, in pieno relax: un modo in più per far sentire che a Trento le biciclette sono sempre benvenute.

Le campagne informative: massima attenzione per anziani e disabili

E’ ovviamente impossibile pretendere che tutti siano felici ed entusiasti per questo evento: ma quello è che tassativo per l’organizzazione è fare in modo che tutti siano informati. L’ultimo mese in avvicinamento agli Europei si tradurrà in un susseguirsi di messaggi per gestire la situazione con saggezza.

Lo staff organizzativo e uno stuolo di volontari – a cui va fin da ora il ringraziamento più sentito – si impegneranno per far sentire alla città l’evento come una cosa propria. Anche giovani stagisti metteranno il loro tempo e il loro entusiasmo a disposizione di questa missione.

Un’attenzione particolare sarà riservata agli anziani ed ai disabili cercando di presidiare le zone più interessate dagli allestimenti con hostess e stewart in grado di fornire aiuto e assistenza laddove occorra. L’obbiettivo è garantire a tutti di poter svolgere normalmente le proprie attività, raggiungere i luoghi di lavoro, gli uffici pubblici e i luoghi di culto anche durante lo svolgimento delle gare.

Piena collaborazione e sinergie con gli altri sport

Trovare una buona sinergia anche con le altre discipline sportive è un tema che l’organizzazione non ha trascurato. Le tre realtà di spicco di Trento nelle discipline di squadra – Trento Calcio, Aquila Basket e Trentino Volley – sono all’inizio di una nuova stagione con trasferte, incontri e allenamenti da programmare. Il dialogo con le società ha consentito di ottimizzare ogni esigenza evitando sovrapposizioni delle gare con incontri ufficiali e organizzando quanto necessario per gli spostamenti dei giocatori tra gli impianti e le rispettive residenze.

Rispetto al resto del pianeta-ciclismo, invece, l’organizzazione ha attivato ogni forma di collaborazione con il Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana per favorire il massimo coinvolgimento delle società e dei giovani atleti delle varie società, e di tutti i partecipanti della Coppa d’Oro che si concluderà a Borgo Valsugana proprio nella mattinata del 12 ottobre: anche loro avranno modo, se lo vorranno, di raggiungere Trento per ammirare i campioni più acclamati del pedale, i propri idoli.

Trento Fiere quartier generale e polo sanitario dell’evento

Trento Fiere è il cuore pulsante di questi Europei: sarà il quartier generale per tutte le operazioni di accredito, i controlli sanitari, gli uffici organizzativi, il coordinamento delle forze dell’ordine, la stampa. A Trento Fiere sarà anche allestito un ristorante aperto esclusivamente agli accreditati della manifestazione per garantire loro pasti anche in orari disagiati, dovuti alle esigenze operative dettate dal programma delle gare.

Il piano sanitario e le misure anti-Covid saranno molto rigorose: lo staff medico e infermieristico sono predisposti per fare fino a 3000 tamponi, anche se tutti coloro che a vario titolo partecipano all’evento avranno già effettuato anticipatamente e prodotto adeguata documentazione sul loro stato di salute. La perfetta collaborazione con l’Azienda Sanitaria darà modo di realizzare a Trento un evento assolutamente sicuro.

Immediatamente prima e dopo l’Europeo, l’Università di Trento organizza presso Trento Fiere due importanti concorsi: il 3 settembre si svolgerà il test per l’ammissione alla Facoltà di Medicina, con poco meno di 700 candidati; il 14 settembre sarà la volta degli aspiranti ad intraprendere un percorso nelle professioni mediche. Lo svolgimento ravvicinato di questi due appuntamenti rispetto ai Campionati renderà necessario uno sforzo extra per realizzare gli allestimenti all’interno dei locali preparandoli ad accogliere i circa 1500 accreditati attesi a Trento.

Tecnologia d’avanguardia e infrastrutture digitali

A Piazza D’Arogno fisserà il proprio quartier generale il team della produzione televisiva dell’Eurovisione con l’allestimento del “TV compound” con tutti i mezzi necessari per le trasmissioni in diretta nelle diverse giornate di gara. Si tratterà di un impianto tecnologico di ultima generazione con il fondamentale contributo di Trentino Digitale per la predisposizione di un’adeguata infrastruttura in fibra ottica. Collegamenti ad alta velocità saranno resi possibili anche all’interno del quartier generale di Trento Fiere.

Anche il palco principale di Piazza Duomo sarà attrezzato con tecnologia d’avanguardia per quanto riguarda audio, illuminazione e il sistema di digital network per portare il segnale video fruibile attraverso il maxi schermo in tutte le postazioni operative e nelle hospitality dove verrà predisposta un’esperienza enogastronomica legata ai prodotti e ai sapori del Trentino.

Operazioni che richiederanno, ovviamente, un adeguato lavoro di preparazione a partire dal 26 agosto.

Sicurezza ovunque, per i partecipanti e per i cittadini

I Campionati Europei produrranno una cospicua occupazione alberghiera per un periodo di dieci giorni con un volume atteso ben superiore alle 10.000 presenze. Per soddisfare le esigenze di quanti partecipano all’evento, saranno interessate gran parte delle strutture cittadine e molte altre nel raggio di circa 30 km. Il protocollo Covid predisposto dall’organizzazione prevede misure di massima sicurezza negli alberghi come pure nelle zone interessate dallo svolgimento delle gare con accessi controllati, misurazione della temperatura, distanziamento, uso delle mascherine e colonnine per la disinfezione: il personale sarà sensibilizzato a richiamare tutti al rispetto delle norme cautelative.

Il tema della sicurezza riguarda anche le gare e in generale la preparazione delle strutture che avrà inizio a due settimane dal via. Considerando in particolar modo le fasi preparatorie nel pieno centro della città, l’organizzazione osserverà massima attenzione all’incolumità delle persone, presidiando con particolare cura la movimentazione dei materiali (un dato per tutti: 6 km di transenne) e dei mezzi pesanti.

Tanti appuntamenti in città per vivere il “clima” europeo

La città si prepara a vestirsi per l’occasione: dopo i primi pannelli apparsi in corrispondenza con cinque rotonde in punti di grande passaggio, numerosi interventi di arredo urbano sono previsti in avvicinamento, a partire dal 23 agosto, per creare un’atmosfera di forte partecipazione e di benvenuto per gli ospiti stranieri. Tutti i principali esercizi di bar e ristorazione verranno dotati di un abbigliamento dedicato all’evento. Trentino Marketing è la “regia” di tutta l’attività promozionale di questi Europei.

Le iniziative e gli eventi collaterali si intensificheranno già nella settimana precedente con la serata “Aspettando l’Europeo” in Piazza Duomo il 4 settembre, quindi con la mostra dedicata alla bici in Piazza Battisti dove nei giorni successivi avrà luogo un interessante programma di “talk show” con protagonisti personaggi del ciclismo e di storie sportive. Di nuovo in Piazza Duomo, l’11 settembre, un altro suggestivo appuntamento per il pubblico, la Notte degli Europei.

Anche il Muse sarà epicentro di numerose iniziative: dopo la serata con orario prolungato fino alle 23, un appuntamento di cinema all’aperto e infine sabato 11 settembre la cena di gala nella suggestiva cornice del Museo.

Le disposizioni dell’amministrazione comunale: dialogo aperto

Per disciplinare tutta la fase esecutiva dell’evento, l’amministrazione comunale comunicherà nel dettaglio nei prossimi giorni i provvedimenti relativi alle chiusure o limitazioni al traffico, alla gestione dei parcheggi interessati dalla manifestazione, all’occupazione del suolo pubblico e delle piazze, allo spostamento temporaneo dei mercati settimanali e infine alla gestione dei plateatici per gli esercizi pubblici che insistono nelle zone interessate dall’evento.

Parallelamente, l’impianto dei provvedimenti assunti sarà oggetto di un aperto confronto con le associazioni di categoria, con le rappresentanze delle circoscrizioni e con tutti i soggetti in qualche modo coinvolti nel garantire la migliore gestione di questo impegno. Il dialogo e la collaborazione sono i criteri ai quali è affidata la migliore riuscita dell’evento in un clima di partecipazione da parte di tutta la cittadinanza.

Allo stesso modo, il Comune istituirà un servizio informativo per dare assistenza ai residenti relativamente a qualsiasi criticità dovesse emergere. È compito di tutti dare un contributo per vincere questa sfida: Trento ha lungamente atteso un appuntamento di tale rilevanza, rinviato di un anno per la pandemia, e finalmente il “magic moment” sta per arrivare: l’invito a tutti è saperne apprezzare il valore.