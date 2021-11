COMUNE DI TRENTO * BICICLETTE E MONOPATTINI: « PRESIDIO CENTRO STORICO, RIPARTE IL SERVIZIO DI PATTUGLIA IN BICI ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE »

Riparte il servizio di pattuglia in bici elettrica della Polizia locale a presidio del centro. In coincidenza con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada.

Riparte oggi il servizio di controllo e presidio del centro storico tramite la pattuglia di agenti della Polizia locale muniti di bicicletta elettrica.

La pattuglia – composta da due agenti che agiranno congiuntamente – opererà in fascia pomeridiana a controllo del centro storico cittadino. I mezzi elettrici consentono una grande agilità di movimento anche nelle strette vie del centro. I due agenti controlleranno il territorio a 360° ma con una specifica attenzione alle possibili infrazioni di biciclette e monopattini.

Proprio oggi infatti entra in vigore il nuovo Codice della strada che prevede nuove indicazioni per garantire la sicurezza dei monopattini elettrici: il limite di velocità scende da 25Km/h a 20 Km/h (6 Km/h nelle aree pedonali); i monopattini inoltre non possono circolare (salvo la conduzione a mano) o essere parcheggiati sui marciapiedi se non in aree individuate dai Comuni.

Compito della pattuglia bici-munita sarà anche quello di far conoscere e spiegare la nuova normativa.

L’operatività della pattuglia continuerà compatibilmente con la situazione climatica invernale per poi riprendere la prossima primavera.