COMUNE DI ROVERETO (TN) – AMBIENTE: «GESTIONE RIFIUTI, IL NUOVO PIANO DI MIGLIORAMENTO E PULIZIA URBANA»

08.39 - sabato 12 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Comune di Rovereto e Dolomiti Ambiente hanno presentato un piano per ottimizzare la gestione dei rifiuti e il decoro in città, elaborato anche analizzando attentamente segnalazioni e aspettative di cittadine e cittadini.

Per quanto riguarda i sacchi grigi con microchip introdotti nel 2022 per una tariffazione puntuale, la prospettiva è quella dipromuovere un’alternativa, sostituendo l’abbinata sacco più cestone condominiale con l’introduzione di contenitori rigidi: una soluzione, già utilizzata nei Comuni della Vallagarina, che ridurrebbe l’utilizzo improprio dei sacchi e delle ceste condominiali, con vantaggi anche dal punto di vista estetico.

Per il potenziamento del decoro cittadino prenderà il via un progetto pensato per migliorare la gestione dei cestini stradali, ragionando sulla loro tipologia nonchè la loro localizzazione, che sia più mirata senza però diminuirne il numero complessivo di presenza. È in corso un progetto sperimentale avviato, che per ottimizzare il posizionamento dei cestini utilizzerà un sistema di mappatura digitale. Inoltre, sarà aggiunto un servizio di spazzamento pomeridiano e verrà reso stabile il lavaggio notturno delle strade.

Si sta ragionando anche su un sistema alternativo del posizionamento su strada del sacco azzurro, principalmente per quel che riguarda il centro storico, per le utenze domestiche, che coinvolgerà la sensibilizzazione dell’utenza lavorando soprattutto sull’obiettivo di raggiungimento di maggior decoro urbano.

Per quel che riguarda il tema delle deiezioni dei cani, si sta valutando il posizionamento di cestini appositi nelle aree maggiormente frequentate, in modo da sensibilizzare l’utenza con animali domestici a farsi carico dell’utilizzo dei cestini dedicati.

Il Comune, in partnership con Dolomiti Ambiente, e consapevole che il successo di ogni iniziativa in questo campo è possibile solo con l’aiuto e la piena collaborazione della comunità, lancerà a breve una campagna di sensibilizzazione per promuovere e ricordare le regole per la corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, con punti informativi in città e incontri dedicati agli amministratori condominiali.