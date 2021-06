COMUNE DI ROVERETO – I PRESIDENTI DI 7 CIRCOSCRIZIONI * RIONI DELLA CITTÀ: « SABATO 5 GIUGNO IL “ WORLD ENVIRONMENT DAY “, RIAVVICINIAMOCI ALL’ECOLOGIA E ALL’AMBIENTE »

I presidenti delle 7 circoscrizioni del Comune di Rovereto con il presente comunicato vogliono in prima istanza segnalare l’attenzione che si vuole porre nei confronti dell’ecologia e dell’ambiente all’interno dei rioni della città della Quercia.

In questa direzione, e cogliendo l’occasione del “World Environment Day” (giornata internazionale per l’ambiente) sabato 5 giugno in alcune circoscrizioni verrà promossa l’iniziativa “Quartiere Pulito” in collaborazione con Dolomiti Ambiente. Sarà il primo “banco di prova” per un’iniziativa congiunta che verrà successivamente proposta, contestualmente e in tutte e sette le circoscrizioni, entro la fine dell’estate in occasione delle giornate “Puliamo il Mondo” di Legambiente e che vedrà anche l’organizzazione di alcuni piccoli interventi di manutenzione oltre ad iniziative per la sensibilizzazione e l’approfondimento delle tematiche ambientali. .

In tal senso si cercherà la più ampia partecipazione possibile con l’intento di riavvicinare le persone e i giovani che abitano i quartieri della città agli spazi comuni, al loro rispetto, e anche per dare un segnale nei confronti di alcuni fatti che purtroppo, da qualche tempo, interessano la cronaca locale.

Per questo prossimo sabato, oltre alle associazioni che già hanno aderito, e che storicamente si fanno promotrici di iniziative analoghe durante l’anno, si invitano tutti i cittadini ad aderire all’iniziativa, anche solo per qualche ora, all’interno dei quartieri dove essa viene proposta.

I punti e gli orari di incontro per sabato 5 giugno 2021 sono i seguenti: