COMUNE DI ARCO (TN) * “ IL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE “: « GIOVEDÌ 29 LUGLIO C’È SALVADOR SOBRAL, IL CANTANTE CHE HA STREGATO PUBBLICO E GIURIA DELL’EUROVISION FESTIVAL »

Salvador Sobral giovedì al castello di Arco. Prosegue con un appuntamento d’eccezione «Il castello delle meraviglie», la rassegna di eventi che si caratterizza per lo straordinario palcoscenico: il prato della Lizza, lo spettacolare belvedere del castello di Arco, in alto sulla rocca che domina la città, il Garda e la valle del Sarca. Giovedì 29 luglio c’è Salvador Sobral, il cantante che ha stregato pubblico e giuria dell’Eurovision Festival conquistando tutti e facendolo balzare il suo nome in primo piano nel panorama musicale europeo. Inizio alle 21.30.

Sobral ha una voce straordinaria, ha timbro e tecnica, appoggia le frasi della sinuosa lingua portoghese con la stessa sensibilità di un interprete jazz. Vederlo muoversi sul palco usando ogni gesto al solo scopo di accompagnare la canzone, con un atteggiamento del tutto anti-pop, sa di ossigeno e di verità. Al castello di Arco sarà presente con il suo quintetto, per un concerto di qualità elevatissima.

L’evento si svolge nel rispetto delle norme covid-19, con l’obbligo di mascherina indossata durante la permanenza nello spazio del concerto.

I biglietti sono acquistabili fino a un’ora prima del giorno dell’evento.

