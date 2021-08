COMUNE DI ARCO (TN) * CONCERTO DELL’ASSUNTA: « LA CAMERATA MUSICALE TORNA AD ESIBIRSI DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ CAUSATO DALLA PANDEMIA, NELLA CHIESA COLLEGIATA SABATO 14 AGOSTO »

Il tradizionale concerto dell’Assunta, sabato 14 agosto nella chiesa Collegiata, propone quest’anno la formazione «di casa», la Camerata Musicale Città di Arco, che proprio in questa occasione torna ad esibirsi dopo un lungo periodo di inattività causato dalla pandemia. Inizio alle ore 20.45, ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

La scelta musicale è caduta su W. A. Mozart e su un programma a tema sacro, in onore della patrona di Arco, Santa Maria Assunta. Diretta da Michele Brescia, soprano Annapaola Pinna e voce recitante Patrizia Perini, la Camerata propone del grande compositore salisburghese la sinfonia n. 29 in la maggiore K201, il mottetto per soprano e orchestra «Exultate Jubilate» K165 e il «Laudate Dominum» K339 per soprano e archi.

La manifestazione è realizzata dall’Ufficio cultura del Comune di Arco in collaborazione con la Parrocchia di Arco, in particolare grazie alla collaborazione del parroco, don Francesco Scarin.