COMMISSIONE EUROPEA * VERTICE NATO: «L’ALTO RAPPRESENTANTE BORRELL A WASHINGTON, PER RAFFORZARE LA COOPERAZIONE EURO-ATLANTICA»

12.54 - martedì 9 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

L’Alto rappresentante Borrell a Washington per rafforzare la cooperazione euro-atlantica. Da oggi all’11 luglio l’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell sarà a Washington, DC, per partecipare al vertice della NATO insieme al Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. L’Alto rappresentante/Vicepresidente parteciperà al vertice anche a nome della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Il vertice rappresenta un’opportunità per rafforzare il partenariato strategico UE-NATO nel contesto della guerra di aggressione russa in corso contro l’Ucraina, nonché per consolidare le relazioni con i partner globali, anche nella regione indo-pacifica.

Oggi l’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell parteciperà a un evento commemorativo in occasione del 75o anniversario dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico. Pronuncerà inoltre un intervento introduttivo alla notte della difesa dell’UE, che riunirà vari attori dell’industria della difesa.

Domani parteciperà a una cena offerta dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca.

L’11 luglio l’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell parteciperà, insieme ai partner della regione indo-pacifica, alla sessione del vertice incentrata sulle sfide per la sicurezza nelle regioni euro-atlantica e indo-pacifica. Rilascerà dichiarazioni alla stampa alle 8:00 circa EST. Lo stesso giorno interverrà al NATO Public Forum.

L’Alto rappresentante Borrell terrà inoltre riunioni bilaterali con gli alleati e i partner che partecipano al vertice.

Il materiale audiovisivo sarà disponibile su EbS.