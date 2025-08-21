COMMISSIONE EUROPEA * UE E USA: VON DER LEYEN, «RISULTATI POSITIVI PER IMPRESE E CITTADINI, CONFERMATO L’IMPEGNO SULLE RIDUZIONI TARIFFARIE»

14.52 - giovedì 21 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Questa è una traduzione automatica. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità sulla qualità e accuratezza della traduzione automatica. Informazione importante sulla traduzione automatica.

UE e USA pubblicano una dichiarazione congiunta sul commercio e gli investimenti transatlantici

L’UE e gli USA hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che istituisce un quadro per il commercio e gli investimenti transatlantici equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi. La presente dichiarazione congiunta conferma e si basa sull’accordo politico raggiunto dalla presidente von der Leyen e dal presidente Trump il 27 luglio.

La dichiarazione congiunta stabilisce l’impegno di entrambe le parti ad adoperarsi per ripristinare la stabilità e la prevedibilità degli scambi e degli investimenti UE-USA, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. Si tratta del primo passo in un processo che aumenterà gli scambi e migliorerà l’accesso al mercato in altri settori. La dichiarazione congiunta fa seguito a intensi negoziati condotti dal commissario UE per il Commercio Maroš Šefčovič con i suoi omologhi statunitensi, il segretario al commercio Howard Lutnick e il rappresentante degli Stati Uniti per il commercio Jamieson Greer.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’Unione europea perseguirà sempre i migliori risultati per i suoi cittadini e le sue imprese. Di fronte a una situazione difficile, abbiamo raggiunto buoni risultati per gli Stati membri e l’industria e abbiamo restituito chiarezza e coerenza del commercio transatlantico. Questa non è la fine del processo: continuiamo a impegnarci con gli Stati Uniti per concordare maggiori riduzioni tariffarie, individuare più aree di cooperazione e generare più potenziale di crescita economica. Allo stesso tempo, continuiamo a diversificare i nostri partenariati commerciali internazionali, creando posti di lavoro e prosperità nell’UE.”