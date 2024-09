COMMISSIONE EUROPEA * UCRAINA: VON DER LAYEN, «SOSTEGNO UE ALLA SICUREZZA ENERGETICA, PER L’INVERNO»

14.37 - giovedì 19 settembre 2024

La Presidente von der Leyen annuncia un nuovo sostegno dell’UE alla sicurezza energetica dell’Ucraina per l’inverno

Oggi la Presidente von der Leyen, in una conferenza stampa con il Direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia, Fatih Birol, ha rilasciato la seguente dichiarazione sul sostegno alla sicurezza energetica dell’Ucraina per il prossimo inverno:

“Tra un mese saranno 1000 giorni dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. 1000 giorni di crudeltà assoluta da parte del Cremlino. Fin dall’inizio hanno preso di mira le infrastrutture energetiche ucraine per cercare di far sprofondare il paese nel buio. Metà delle infrastrutture energetiche del paese sono state distrutte.

In quanto amici e partner dell’Ucraina dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere accese le luci. E con l’avvicinarsi dell’inverno dobbiamo tenere al caldo il coraggioso popolo ucraino e far andare avanti l’economia. L’obiettivo è rispondere alle necessità immediate della popolazione, rendendo nel contempo il sistema energetico ucraino più resiliente a lungo termine.

Complessivamente l’Ucraina ha bisogno di 17 GW di capacità energetica per questo inverno. Oggi voglio quindi proporre interventi su tre fronti: riparazioni, connessioni e stabilizzazione.

Questi tre obiettivi richiedono un notevole sostegno finanziario. E oggi posso annunciare che metteremo a disposizione un importo aggiuntivo di quasi 200 milioni di € per questo inverno. 60 milioni di € saranno destinati agli aiuti umanitari, ad esempio per ripari e apparecchi per il riscaldamento, mentre circa 100 milioni di € serviranno per lavori di riparazione ed energie rinnovabili.”

