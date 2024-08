COMMISSIONE EUROPEA * TIKTOK: «IL SOCIAL SI IMPEGNA A RITIRARE “LITE REWARDS” DALL’UE, PER CONFORMARSI AL REGOLAMENTO SERVIZI DIGITALI»

13.51 - lunedì 5 agosto 2024



(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

TikTok si impegna a ritirare definitivamente dall’UE il programma TikTok Lite Rewards per conformarsi al regolamento sui servizi digitali. Oggi la Commissione ha reso vincolanti l’impegno di TikTok a ritirare definitivamente dall’UE il programma “TikTok Lite Rewards”. Tale impegno era stato assunto da TikTok per venire incontro alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nel procedimento formale avviato nei confronti della piattaforma il 22 aprile e per garantire il rispetto del regolamento sui servizi digitali.

Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale, ha dichiarato: “La sicurezza e il benessere degli utenti dei social media devono essere una priorità assoluta. Determinate caratteristiche di progettazione presenti sulle piattaforme comportano effetti di dipendenza, mettendo a rischio il benessere dei loro utenti. Ecco perché abbiamo reso giuridicamente vincolanti gli impegni di TikTok ai sensi del regolamento sui servizi digitali. Continueremo a monitorare attentamente il rispetto di tale regolamento da parte di TikTok. La decisione odierna lancia inoltre un chiaro segnale all’intera l’industria dei social media.”

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: “I tempi di attenzione intellettiva dei giovani europei non devono essere una moneta si scambio sui social media, e non lo saranno mai. Abbiamo ottenuto il ritiro permanente del programma TikTok Lite Rewards, che avrebbe potuto avere conseguenze molto negative. Il regolamento sui servizi digitali inizia a raggiungere i suoi obiettivi.”

La decisione odierna rende gli impegni di TikTok giuridicamente vincolanti: qualsiasi loro violazione costituirebbe immediatamente una violazione del regolamento sui servizi digitali e potrebbe comportare l’imposizione di sanzioni pecuniarie. Con tale decisione, la Commissione chiude inoltre il procedimento formale avviato nei confronti di TikTok il 22 aprile.

Si tratta del primo caso che la Commissione chiude ai sensi del regolamento sui servizi digitali, a 105 giorni dall’apertura del procedimento.