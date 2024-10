COMMISSIONE EUROPEA * SOSTEGNO ALLA VITA EBRAICA: «ELABORATE DA 23 STATI LE STRATEGIE NAZIONALI CONTRO L’ANTISEMITISMO»

14.25 - lunedì 14 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Strategia dell’UE sulla lotta contro l’antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica: gli Stati membri hanno adottato misure contro l’antisemitismo. Oggi la Commissione ha pubblicato la prima relazione sui progressi relativi alla strategia dell’UE sulla lotta contro l’antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030). La relazione mostra che, in linea con la strategia dell’UE, dal 2021 la maggior parte degli Stati membri ha adottato misure contro l’antisemitismo: 23 Stati membri hanno elaborato strategie nazionali contro l’antisemitismo, 20 Stati membri hanno nominato un inviato speciale o un coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, 25 Stati membri hanno adottato o approvato la definizione operativa di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto.

Tuttavia, dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, gli episodi di antisemitismo hanno subito un’impennata in tutta Europa. La determinazione a combattere l’antisemitismo nell’UE è quindi più importante che mai. Per questo motivo la Commissione ha, ad esempio, accelerato l’attuazione della strategia dell’UE, messo a disposizione finanziamenti per la sicurezza degli edifici ebraici, sta sviluppando una rete dedicata di organizzazioni specializzate nell’antisemitismo online e sostiene la creazione di una “rete di luoghi in cui si è consumato l’Olocausto”.

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: “A seguito della prima strategia dell’UE contro l’antisemitismo del novembre 2021, la Commissione e gli Stati membri hanno introdotto misure specifiche per affrontare l’antisemitismo, sostenere la vita ebraica e garantire la memoria dell’Olocausto come mai prima d’ora. Eppure la situazione degli ebrei in Europa è drammaticamente peggiorata. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che tutti gli ebrei europei possano vivere la loro vita senza paura.”

La relazione arriva in parallelo alla nuova dichiarazione del Consiglio sul sostegno alla vita ebraica e sulla lotta contro l’antisemitismo, che sarà adottata il 15 ottobre, a dimostrazione dell’impegno degli Stati membri a combattere l’antisemitismo in tutta l’UE. Maggiori informazioni sulle strategie nazionali di lotta contro l’antisemitismo sono disponibili qui.