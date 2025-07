COMMISSIONE EUROPEA * SAFE: «18 STATI MEMBRI RICHIEDONO 127 MILIARDI ALLO STRUMENTO EUROPEO, PER LA DIFESA ENTRO IL 2025»

14.10 - mercoledì 30 luglio 2025

I primi 18 Stati membri chiedono almeno 127 miliardi di EUR a titolo dello strumento di difesa SAFE. La Commissione accoglie con favore l’interesse manifestato da Belgio, Bulgaria, Cechia, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Finlandia per l’accesso ai prestiti nell’ambito dello strumento di azione di sicurezza per l’Europa (SAFE), che secondo le previsioni dovrebbe mobilitare fino a 150 miliardi di EUR di investimenti.

Andrius Kubilius, Commissario per la Difesa e lo spazio, ha dichiarato: “Il forte interesse per SAFE, con potenziali appalti per almeno 127 miliardi di EUR nel settore della difesa, dimostra l’unità e l’ambizione dell’UE in materia di sicurezza e difesa. Manteniamo il nostro impegno a sostenere gli sforzi degli Stati sforzi volti a consolidare la sicurezza europea. SAFE rappresenta il nostro impegno comune a rafforzare la prontezza dell’UE alla difesa per un futuro più sicuro e unito.”

La prima manifestazione di interesse consentirà alla Commissione di valutare la domanda e di prepararsi a raccogliere fondi sui mercati dei capitali. Il termine per la presentazione formale delle richieste nell’ambito di SAFE rimane il 30 novembre 2025.

SAFE è uno strumento fondamentale dell’UE per rafforzare la resilienza e la sicurezza, attraverso il sostegno agli investimenti in settori quali la difesa, le infrastrutture a duplice uso, le capacità informatiche e le catene di approvvigionamento strategiche.