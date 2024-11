COMMISSIONE EUROPEA * RULING FISCALI: «CHIUSE LE INDAGINI PER GLI AIUTI DI STATO CONCESSI A FIAT – AMAZON – STARBUCKS»

15.24 - giovedì 28 novembre 2024

La Commissione europea ha chiuso tre indagini approfondite avviate ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato relative ai ruling fiscali sui prezzi di trasferimento concessi dal Lussemburgo a Fiat e Amazon e dai Paesi Bassi a Starbucks. In seguito alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali dell’Unione europea, la Commissione ha concluso che i ruling fiscali non concedevano vantaggi selettivi alle imprese.

Nel 2015 e nel 2017 la Commissione ha constatato che il Lussemburgo aveva concesso vantaggi fiscali selettivi a Fiat e Amazon e i Paesi Bassi a Starbucks, in violazione delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. In ciascun caso la Commissione ha osservato che un ruling fiscale emesso dalla rispettiva autorità tributaria nazionale aveva ridotto artificialmente l’imposta versata da ciascuna società, concedendo a ciascuna di esse un vantaggio selettivo rispetto ad altre società. Le decisioni iniziali della Commissione in tutti e tre i casi sono state annullate dagli organi giurisdizionali dell’Unione europea, per cui le rispettive indagini approfondite sono rimaste aperte.

Tenuto conto degli orientamenti degli organi giurisdizionali dell’Unione europea, oggi la Commissione ha adottato tre decisioni finali con cui chiude le indagini approfondite e conferma che, nel quadro dei rispettivi ruling fiscali, il Lussemburgo e i Paesi Bassi non hanno concesso a Fiat, Amazon e Starbucks vantaggi fiscali selettivi incompatibili con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

Contesto

Dal 2013 la Commissione indaga sui ruling fiscali concessi dagli Stati membri ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti. I ruling fiscali in quanto tali non costituiscono un problema ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato se si limitano a confermare che le disposizioni fiscali sono conformi alla legislazione fiscale pertinente. Se invece conferiscono un vantaggio fiscale selettivo a imprese specifiche, possono creare distorsioni della concorrenza all’interno del mercato unico, in violazione delle norme UE sugli aiuti di Stato.

Nell’ottobre 2015 la Commissione è giunta alla conclusione che un ruling fiscale emesso dalle autorità lussemburghesi nel 2012 conferiva un vantaggio selettivo a Fiat e, da quella data, aveva indebitamente ridotto l’onere fiscale per questa società di 20-30 milioni di €. Nel novembre 2022 la Corte di giustizia ha annullato una sentenza del Tribunale del 2019, che confermava la decisione della Commissione del 2015, e ha annullato tale decisione. La Corte di giustizia ha concluso che la Commissione aveva utilizzato parametri errati nella sua indagine.

Nell’ottobre 2015 la Commissione ha constatato che un ruling fiscale emesso dalle autorità neerlandesi nel 2008 conferiva un vantaggio selettivo a Starbucks e, da quella data, aveva indebitamente ridotto l’onere fiscale per questa società di 20-30 milioni di €. Nel settembre 2019 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione sostenendo che quest’ultima non aveva dimostrato che, mediante il ruling fiscale, i Paesi Bassi concedevano un vantaggio selettivo a Starbucks.

Nell’ottobre 2017 la Commissione ha constatato che un ruling fiscale emesso dal Lussemburgo nel 2003 e prorogato nel 2011 aveva ridotto indebitamente l’imposta versata da Amazon nel Lussemburgo di circa 250 milioni di €. Nel maggio 2021 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione sostenendo che quest’ultima non aveva dimostrato l’esistenza di un vantaggio selettivo. L’annullamento è stato confermato dalla Corte di giustizia nel dicembre 2023.

Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile per la Concorrenza: “Gli organi giurisdizionali dell’Unione europea hanno confermato nella recente sentenza Apple che la Commissione aveva ragione a contestare alcune pratiche aggressive di ruling fiscali. In altre sentenze, essi hanno inoltre fissato il parametro di riferimento per valutare le pratiche di pianificazione fiscale alla luce delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Oggi, tenendo conto di tutte le conclusioni degli organi giurisdizionali dell’Unione europea, abbiamo concluso che Fiat, Amazon e Starbucks non hanno ricevuto un vantaggio selettivo rispetto ad altre società.”