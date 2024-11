COMMISSIONE EUROPEA * RICERCA: «KADRI SIMSON A ROMA, PER INAUGURAZIONE GRUPPO MONDIALE ENERGIA DA FUSIONE DELL’AIEA» (VIDEO)

16.12 - martedì 5 novembre 2024

La Commissaria Simson a Roma per l’inaugurazione del Gruppo Mondiale per l’Energia da Fusione dell’AIEA. La Commissaria per l’Energia, Kadri Simson, parteciperà domani alla riunione ministeriale di inaugurazione del Gruppo Mondiale per l’Energia da Fusione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), organizzata dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale. L’incontro riunirà rappresentanti dei settori pubblici e privati, dell’industria, dell’accademia e della società civile con l’obiettivo di accelerare la ricerca, lo sviluppo, la dimostrazione e la diffusione dell’energia da fusione.

Domattina, durante la riunione ministeriale, la Commissaria terrà un discorso che sarà successivamente disponibile qui.

A margine dell’evento, la Commissaria terrà anche una serie di riunioni bilaterali con attori fondamentali del settore nucleare, discutendo di energia da fusione e di sicurezza nucleare in Ucraina con il Direttore Generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Grossi. Tratterà anche degli ultimi sviluppi di ITER, il progetto internazionale di ricerca e ingegneria sulla fusione nucleare, con Pietro Barabaschi, Direttore Generale del progetto.

Bilateralmente incontrerà il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e parteciperà a una riunione del gruppo di cooperazione regionale Nordic-Baltic Eight (NB8).