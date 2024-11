COMMISSIONE EUROPEA * RELAZIONE ERASMUS+: «NEL 2023 SOSTEGNO A 1,3 MILIONI DI OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO ALL’ESTERO E A 32.000 PROGETTI»

15.59 - mercoledì 27 novembre 2024

Relazione annuale Erasmus+: nel 2023 sostegno a 1,3 milioni di opportunità di apprendimento all’estero e a 32 000 progetti. La relazione annuale Erasmus+ 2023 pubblicata oggi presenta i risultati del programma nel sostenere l’apprendimento permanente e la cooperazione, con una forte attenzione all’inclusione sociale, alle transizioni verde e digitale e alla promozione dei valori dell’UE. La relazione illustra inoltre il modo in cui il programma ha sostenuto progetti volti ad affrontare le conseguenze della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, anche attraverso finanziamenti destinati a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel settore dell’apprendimento.

Con un bilancio totale di oltre 4,5 miliardi di € nel 2023, pari a un aumento del 12,5 % rispetto all’anno precedente, Erasmus+ ha sostenuto quasi 32 000 progetti, coinvolgendo oltre 84 500 organizzazioni. Le azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento del programma hanno offerto opportunità a oltre 1,3 milioni di studenti, discenti, insegnanti, formatori, animatori socioeducativi, allenatori sportivi e giovani.

Dal suo avvio nel 1987 alla fine del 2023 Erasmus+ ha offerto a 15,1 milioni di persone l’occasione di studiare, formarsi, lavorare e fare volontariato all’estero.

Dando priorità all’inclusione e alla diversità, Erasmus+ ha continuato a raggiungere meglio persone di diverse fasce d’età e diversi contesti culturali, sociali ed economici. Diventando più accessibile alle piccole organizzazioni e più inclusivo per le persone con minori opportunità, il programma ha guadagnato in termini di qualità ed ha fatto progressi nel garantire pari opportunità per tutti. Nel 2023 oltre 200 000 partecipanti a Erasmus+ erano persone con minori opportunità, compresi migranti e persone con disabilità, nonché cittadini dell’UE che vivono in zone remote o affrontano sfide socioeconomiche.