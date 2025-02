COMMISSIONE EUROPEA * «POTENZIALE IMPOSIZIONE DI DAZI SU ACCIAIO E ALLUMINIO UE DA PARTE DEGLI STATI UNITI, NON ABBIAMO RICEVUTO ALCUNA NOTIFICA UFFICIALE IN MERITO»

12.29 - lunedì 10 febbraio 2025

Dichiarazione della Commissione europea sulla potenziale imposizione di dazi sull’acciaio e sull’alluminio dell’UE da parte degli Stati Uniti. Attualmente non abbiamo ricevuto alcuna notifica ufficiale in merito all’imposizione di ulteriori dazi sulle merci dell’UE. Non risponderemo ad annunci generici senza particolari o chiarimenti per iscritto. L’UE non vede alcuna giustificazione all’imposizione di dazi sulle sue esportazioni. Reagiremo per proteggere gli interessi delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori europei da misure ingiustificate.

In generale l’imposizione di dazi sarebbe illegale ed economicamente controproducente, soprattutto vista la profonda integrazione delle catene di produzione che l’UE e gli Stati Uniti hanno raggiunto grazie al commercio e agli investimenti transatlantici. I dazi sono essenzialmente tasse. Imponendo dazi, gli Stati Uniti tasserebbero i propri cittadini, aumentando i costi per le imprese e alimentando l’inflazione. I dazi inoltre aumentano l’incertezza economica e perturbano l’efficienza e l’integrazione dei mercati globali.