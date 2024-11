COMMISSIONE EUROPEA * MERCATO ON-LINE: «TEMU RISPETTI LA NORMATIVA DELL’UE, A TUTELA DEI CONSUMATORI»

14.37 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Commissione e le autorità nazionali esortano Temu a rispettare la normativa dell’UE a tutela dei consumatori. A seguito di un’indagine coordinata a livello europeo, oggi la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (rete CPC) delle autorità nazionali competenti in materia e la Commissione europea hanno notificato al mercato online Temu una serie di pratiche impiegate sulla piattaforma che violano il diritto europeo dei consumatori. La rete CPC ha ingiunto a Temu di allineare dette pratiche alla legislazione dell’UE in materia. Temu, al quale è stato chiesto di fornire alla rete informazioni complementari, resta oggetto d’indagine.

L’indagine condotta dalla rete CPC riguarda un’ampia gamma di pratiche incontrate dai consumatori nel fare acquisti su Temu, comprese quelle che possono indurli in errori o influenzare impropriamente le loro decisioni di acquisto. La rete CPC sta inoltre verificando se Temu rispetti gli obblighi di informazione specifici per i mercati online ai sensi del diritto dei consumatori.

Temu dispone ora di un mese per rispondere alle conclusioni della rete CPC e proporre impegni per rispondere ai problemi individuati. In base alla risposta, la rete CPC può avviare un dialogo con l’impresa. Se Temu non risponde alle preoccupazioni espresse dalla rete CPC, le autorità nazionali possono adottare misure di esecuzione per garantire il rispetto della legge, tra cui sanzioni sulla base del fatturato annuo dell’impresa negli Stati membri interessati.

Maggiori informazioni sull’azione dalla rete CPC nei confronti di Temu sono disponibili nel comunicato stampa.