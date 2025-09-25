COMMISSIONE EUROPEA * MANCATO RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA OMNIBUS ESAP: «L’UE AVVIA PROCEDURE DI INFRAZIONE CONTRO 15 STATI MEMBRI, INCLUSA L’ITALIA»

17.15 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Commissione interviene per garantire il recepimento completo e tempestivo delle direttive dell’UE. La Commissione europea sta prendendo provvedimenti nei confronti di diversi Stati membri dell’UE per non avere recepito determinate direttive dell’UE nei rispettivi ordinamenti nazionali. Il termine per il recepimento di tali direttive è scaduto di recente. Di conseguenza la Commissione invia una lettera di costituzione in mora a tali Stati membri, concedendo loro due mesi per rispondere e completare il recepimento delle direttive. In caso contrario, la Commissione può passare alla fase successiva ed emettere un parere motivato. Gli Stati membri in questione non hanno recepito pienamente quattro direttive dell’UE in materia di stabilità finanziaria, affari interni e sanità. La Commissione li esorta ad agire immediatamente per allineare le loro leggi ai requisiti dell’UE. Maggiori informazioni sono disponibili nel nostro comunicato stampa.

La Commissione europea sta adottando misure nei confronti di diversi Stati membri dell’UE che non hanno notificato alla Commissione le misure adottate per recepire le direttive UE nei rispettivi ordinamenti nazionali. Il termine per il recepimento di tali direttive è scaduto di recente. La Commissione sta inviando una lettera di costituzione in mora a questi Stati membri, concedendo loro due mesi di tempo per rispondere e completare il recepimento delle direttive. In caso di mancato rispetto di tale termine, la Commissione potrà passare alla fase successiva ed emettere un parere motivato. Gli Stati membri in questione non hanno recepito integralmente quattro direttive UE relative alla stabilità finanziaria, agli affari interni e alla salute. La Commissione li esorta ad adottare misure immediate per allineare le proprie legislazioni ai requisiti UE.

La Commissione invita gli Stati membri a garantire un accesso completo alle informazioni sulla titolarità effettiva per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Commissione europea ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Italia, Cipro, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia per non aver notificato integralmente le misure nazionali di recepimento della sesta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2024/1640) al fine di garantire un accesso completo alle informazioni sulla titolarità effettiva di entità giuridiche, trust o istituti analoghi. La sesta direttiva antiriciclaggio riguarda principalmente le questioni organizzative e istituzionali del quadro preventivo antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, che sono rivolte rispettivamente agli Stati membri, alle loro autorità di vigilanza e alle Unità di informazione finanziaria. Le disposizioni della direttiva devono essere recepite entro date diverse. In generale, gli Stati membri devono recepire la maggior parte della direttiva entro il 10 luglio 2027, data in cui la quarta direttiva antiriciclaggio, modificata dalla quinta (direttiva (UE) 2015/849), sarà abrogata. Entro la prima scadenza, il 10 luglio 2025, gli Stati membri dovevano garantire un accesso completo alle informazioni sulla titolarità effettiva di entità giuridiche, trust o istituti analoghi (compreso l’accesso da parte di persone con un interesse legittimo). Ad oggi, 11 Stati membri non hanno dichiarato il pieno recepimento entro questa prima scadenza legale. L’attuazione graduale della sesta direttiva antiriciclaggio è fondamentale per prevenire eventuali vulnerabilità dei loro sistemi finanziari e garantire che tutti gli Stati membri rispettino in modo coerente ed efficace le proprie norme antiriciclaggio. La Commissione sta pertanto inviando lettere di costituzione in mora a Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Italia, Cipro, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia, che ora dispongono di due mesi per completare il recepimento e notificare le proprie misure alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita gli Stati membri a recepire pienamente la direttiva omnibus sul punto di accesso unico europeo (ESAP) per garantire l’accesso degli investitori alle informazioni pubbliche aziendali

La Commissione europea ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Polonia, Romania, Slovenia e Svezia per il mancato recepimento completo della direttiva omnibus sul punto di accesso unico europeo (ESAP) (direttiva UE 2023/2864) in relazione alle modifiche introdotte nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE). La direttiva omnibus ESAP fa parte del pacchetto legislativo ESAP che facilita la creazione di un meccanismo centralizzato che offra informazioni pubbliche facilmente accessibili, comparabili e utilizzabili agli investitori e alle altre parti interessate. Il pacchetto legislativo prevede tre fasi di sviluppo dell’ESAP. La prima fase inizierà a luglio 2026, quando le informazioni pubblicate ai sensi della direttiva sulla trasparenza, nonché del regolamento (UE) 2017/1129 (regolamento sul prospetto) e del regolamento (UE) n. 236/2012 (regolamento sulle vendite allo scoperto) inizieranno a essere trasmesse alle autorità nazionali competenti al fine di renderle disponibili sull’ESAP. Per questa prima fase, gli Stati membri dovevano recepire le modifiche introdotte nella direttiva sulla trasparenza entro il 10 luglio 2025. La Commissione sta pertanto inviando lettere di costituzione in mora a Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Polonia, Romania, Slovenia e Svezia, che ora hanno due mesi per completare il recepimento e notificare le loro misure alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita gli Stati membri a recepire integralmente le nuove norme relative alla profondità minima delle marcature sulle armi da fuoco e sui componenti essenziali

La Commissione europea ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a cinque Stati membri (Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e Finlandia) per la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 della Commissione. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva di esecuzione nel diritto nazionale e notificare le misure alla Commissione entro il 22 luglio 2025. L’atto modifica la direttiva di esecuzione 2019/68 della Commissione e stabilisce una nuova norma relativa alla profondità minima delle marcature sulle armi da fuoco e sui componenti essenziali, pari a 0,08 mm. Il requisito tecnico si aggiunge alle norme esistenti dell’attuale atto di esecuzione, che non specifica una profondità minima delle marcature. Una profondità minima a livello UE garantisce parità di condizioni per i produttori e facilita gli scambi nel mercato interno. La profondità minima stabilita corrisponde inoltre agli standard applicabili nei mercati più importanti dei paesi terzi, garantendo la compatibilità per l’esportazione di armi da fuoco. La marcatura garantisce la tracciabilità delle armi da fuoco ed è fondamentale per la sicurezza dei cittadini dell’UE. La Commissione invia pertanto lettere di costituzione in mora ai cinque Stati membri interessati. Avranno due mesi di tempo per completare il recepimento e notificare le misure alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita gli Stati membri a recepire integralmente la direttiva per garantire l’armonizzazione nel settore fitosanitario

La Commissione europea ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a Danimarca, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria e Slovacchia per il mancato recepimento integrale della direttiva (UE) 2025/145 della Commissione per quanto riguarda l’elenco degli organismi nocivi per le piante presenti sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la presente direttiva nel diritto nazionale entro il 31 luglio 2025. La direttiva mira ad allineare le norme per la commercializzazione del materiale vegetale da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione alle norme fitosanitarie. La piena attuazione della legislazione è fondamentale per proseguire l’armonizzazione tra tutti gli Stati membri nel settore fitosanitario. La Commissione invia pertanto lettere di costituzione in mora a Danimarca, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria e Slovacchia, che dispongono ora di due mesi per completare il recepimento e notificare le proprie misure alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

The European Commission is taking action against several EU Member States that have failed to notify the Commission of measures they have adopted to transpose EU Directives into their national laws. The deadline to transpose these Directives has expired recently. The Commission is sending a letter of formal notice to these Member States, giving them two months to reply and complete the transposition of the Directives. If they fail to do so, the Commission may pass to a next step and issue a reasoned opinion. The Member States in question have failed to fully transpose four EU directives related to financial stability, home affairs and health. The Commission is urging them to take immediate action to bring their laws in line with EU requirements.

Commission calls on Member States to ensure comprehensive access to information of beneficial ownership to prevent money laundering and terrorist financing

The European Commission decided to open infringement procedures by sending a letter of formal notice to Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Italy, Cyprus, Croatia, Poland, Slovakia and Sweden for failing to fully notify national measures transposing the 6th Anti-Money Laundering Directive (Directive (EU) 2024/1640) to guarantee comprehensive access to information of beneficial ownership of legal entities, trusts or similar arrangements. The 6th AML Directive mainly deals with organisational and institutional issues of the anti-money laundering and countering the finance of terrorism preventive framework, which are addressed respectively to the Member States, their supervisory authorities, and Financial Intelligence Units. The provisions of the Directive must be transposed by different dates. In general, Member States must transpose the major part of the Directive by 10 July 2027, when the 4th Anti-Money Laundering Directive as amended by the fifth one (Directive (EU) 2015/849) will be repealed. By the first deadline, 10 July 2025, Member States had to guarantee comprehensive access to information of beneficial ownership of legal entities, trusts or similar arrangements (including access by persons with a legitimate interest). To date, 11 Member States have not declared full transposition by this first legal deadline. The gradual implementation of the 6th Anti-Money Laundering Directive is key to preventing any vulnerabilities of their financial systems and ensuring that all Member States consistently and effectively uphold their anti-money laundering standards. The Commission is therefore sending letters of formal notice to Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Italy, Cyprus, Croatia, Poland, Slovakia and Sweden, which now have two months to complete their transposition and notify their measures to the Commission. In the absence of a satisfactory response, the Commission may decide to issue a reasoned opinion.

Commission calls on Member States to fully transpose the European Single Access Point (ESAP) Omnibus Directive to ensure investors’ access to corporate public information

The European Commission decided to open infringement procedures by sending a letter of formal notice to Bulgaria, Estonia, Spain, France, Croatia, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Austria, Portugal, Poland, Romania, Slovenia and Sweden for failing to fully transpose the European Single Access Point (ESAP) Omnibus Directive (Directive EU 2023/2864) in relation to the changes introduced in the Transparency Directive (Directive 2004/109/EC). The ESAP Omnibus Directive is part of the ESAP legislative package that facilitates the creation of a centralised mechanism offering easily accessible, comparable and usable public information to investors and other stakeholders. The legislative package foresees three phases of ESAP development. The first phase will begin in July 2026 when the information published according to the Transparency Directive, as well as to Regulation (EU) 2017/1129 (Prospectus Regulation) and Regulation (EU) No 236/2012 (Short Selling Regulation) will start to be submitted to the national competent authorities for the purpose of making it available on ESAP. For that first step, Member States had to transpose the changes introduced in the Transparency Directive by 10 July 2025. The Commission is therefore sending letters of formal notice to Bulgaria, Estonia, Spain, France, Croatia, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Austria, Portugal, Poland, Romania, Slovenia and Sweden, which now have two months to complete their transposition and notify their measures to the Commission. In the absence of a satisfactory response, the Commission may decide to issue a reasoned opinion.

Commission calls on Member States to fully transpose the new rules as regards the minimum depth of markings on firearms and essential components

The European Commission decided to open infringement procedures by sending a letter of formal notice to five Member States (Bulgaria, Czechia, Poland, Portugal and Finland) for failing to notify national measures transposing the Commission Implementing Directive (EU) 2024/325. Member States had to transpose the Implementing Directive into national law and to notify the measures to the Commission by 22 July 2025. The act amends Commission Implementing Directive 2019/68 and establishes a new rule regarding the minimum depth of markings of firearms and essential components to be 0.08mm. The technical requirement is added to the existing standards of the current Implementing Act, which does not specify a minimum depth of markings. A minimum depth at EU level ensures a level playing field for producers and facilitates trade in the internal market. The minimum depth set also corresponds with the standards applicable in the most important markets in third countries, ensuring compatibility for the export of firearms. Marking ensures traceability of firearms and is key to the safety and security of EU citizens. The Commission is therefore sending letters of formal notice to the five Member States concerned. They will have two months to complete their transposition and notify their measures to the Commission. In the absence of a satisfactory response, the Commission may decide to issue a reasoned opinion.

Commission calls on Member States to fully transpose the Directive to ensure harmonisation in the area of plant health

The European Commission decided to open infringement procedures by sending letters of formal notice to Denmark, Cyprus, Luxembourg, Malta, Austria and Slovakia for failing to fully transpose Commission Directive (EU) 2025/145 as regards the listing of pests of plants on fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production. Member States had to transpose this Directive into national law by 31 July 2025. The Directive aims to align the rules for marketing fruit plant material and fruit plants for production with plant health rules. Full implementation of the legislation is key to continuing harmonisation among all Member States in the area of plant health. The Commission is therefore sending letters of formal notice to Denmark, Cyprus, Luxembourg, Malta, Austria and Slovakia, which now have two months to complete their transposition and notify their measures to the Commission. In the absence of a satisfactory response, the Commission may decide to issue a reasoned opinion.