COMMISSIONE EUROPEA * INCONTRO TRUMP- PUTIN / DICHIARAZIONE LEADER EUROPEI: «CONTINUIAMO A RESTARE SALDAMENTE AL FIANCO DELL’UCRAINA»

11.21 - lunedì 11 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dichiarazione del presidente Macron, della presidente del Consiglio Meloni, del cancelliere Merz, del primo ministro Tusk, del primo ministro Starmer, della presidente von der Leyen e del presidente Stubb sulla pace per l’Ucraina in vista del previsto incontro del presidente Trump con il presidente Putin

Accogliamo con favore il lavoro del presidente Trump volto a porre fine alle uccisioni in Ucraina, a porre fine alla guerra di aggressione della Federazione russa e a conseguire una pace e una sicurezza giuste e durature per l’Ucraina.

Siamo convinti che possa avere successo solo un approccio che combini diplomazia attiva, sostegno all’Ucraina e pressioni sulla Federazione russa affinché ponga fine alla propria guerra illegale.

Siamo pronti a sostenere questo lavoro a livello diplomatico, oltre che continuando ad assicurare il nostro sostanziale sostegno militare e finanziario all’Ucraina, anche attraverso il lavoro della coalizione dei volenterosi, nonché sostenendo e imponendo misure restrittive nei confronti della Federazione russa.

Condividiamo la convinzione che una soluzione diplomatica debba proteggere gli interessi vitali dell’Ucraina e dell’Europa in materia di sicurezza.

Concordiamo sul fatto che tali interessi vitali comprendano la necessità di garanzie di sicurezza solide e credibili che consentano all’Ucraina di difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale. L’Ucraina ha la libertà di scegliere il proprio destino. Solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità sono possibili negoziati degni di tale nome. Il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l’Ucraina. Manteniamo il nostro impegno a rispettare il principio secondo cui le frontiere internazionali non debbano essere modificate con la forza. L’attuale linea di contatto dovrebbe costituire il punto di partenza dei negoziati.

Ribadiamo che l’invasione non provocata e illegale dell’Ucraina da parte della Russia costituisce una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite, dell’Atto finale di Helsinki, del memorandum di Budapest e dei successivi impegni russi. Sottolineiamo il nostro fermo impegno a favore della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dell’Ucraina.

Continuiamo a restare saldamente al fianco dell’Ucraina. Siamo uniti come europei e determinati a promuovere congiuntamente i nostri interessi. Continueremo inoltre a cooperare strettamente con il presidente Trump e con gli Stati Uniti d’America, nonché con il presidente Zelenskyy e il popolo ucraino, per una pace in Ucraina che protegga i nostri interessi vitali in materia di sicurezza.