COMMISSIONE EUROPEA * COMPETITIVITÀ REGIONALE: FITTO, «DIALOGO SULL’ATTUAZIONE, OCCASIONE DI SCAMBIO APERTO CON LE PARTI INTERESSATE»

12.38 - giovedì 18 settembre 2025

Il Vicepresidente esecutivo Fitto ospita un dialogo sull’attuazione dei finanziamenti europei e sulla competitività regionale.

Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme, ospita oggi un dialogo sull’attuazione dei finanziamenti della politica di coesione e sulla competitività regionale, al quale sarà presente un’ampia gamma delle principali parti interessate.

Lo scopo del dialogo è raccogliere esperienze concrete e buone pratiche, oltre a individuare strozzature e punti critici nell’attuazione della politica di coesione. I risultati contribuiranno allo sviluppo di misure di semplificazione mirate nel periodo di programmazione della politica di coesione 2021-2027, in particolare per le imprese.

Il Vicepresidente esecutivo Fitto ha dichiarato: “Il dialogo sull’attuazione sarà un’occasione di scambio aperto con le parti interessate del mondo imprenditoriale sulle sfide nell’attuazione della politica di coesione e nell’elaborazione di possibili soluzioni per la semplificazione. Lavorando insieme, possiamo far sì che le procedure di utilizzo dei fondi europei siano più semplici e leggere, e consentire in tal modo risultati migliori e più rapidi sul campo. Ciò è fondamentale per rafforzare i nostri obiettivi condivisi di competitività regionale e coesione territoriale.”

I dialoghi in materia di attuazione fanno parte dell’impegno della Commissione per garantire un maggiore allineamento tra le politiche europee e le realtà sul campo. La Presidente von der Leyen ha invitato ciascun commissario a organizzare almeno due dialoghi di questo tipo all’anno. Quello odierno è il secondo dialogo ospitato dal Vicepresidente esecutivo Fitto, dopo il primo incontro sullo sviluppo urbano sostenibile nel quadro della politica di coesione, che si è tenuto a Bruxelles nel giugno di quest’anno.

Le conclusioni saranno disponibili sulla pagina web dedicata.