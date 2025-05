COMMISSIONE EUROPEA * CANDIDATURE: «FUTURI CENTRI EUROPE DIRECT, PUBBLICATO L’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE»

16.39 - giovedì 8 maggio 2025

La Commissione europea invita le organizzazioni di tutta l’UE ad ospitare la prossima generazione di centri Europe Direct. Tali centri sono la voce dell’UE a livello locale: a nome della Commissione europea rispondono alle domande dei cittadini su qualsiasi argomento relativo all’Europa, spiegano il funzionamento dell’UE e come questa influisce sulla vita quotidiana delle persone. Organizzano anche eventi sul territorio, condividono informazioni e statistiche con le organizzazioni locali e raccolgono le reazioni del pubblico, al fine di garantire che le politiche dell’UE rispondano ai bisogni delle persone. Affinché ogni voce possa essere ascoltata, i centri Europe Direct sono attivi in ogni Stato membro.

La Commissione cerca nuovi partner, in particolare enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni della società civile, associazioni, parti sociali e università. Un nuovo invito a presentare proposte per le organizzazioni interessate è aperto sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti dell’UE per il periodo 2026-2030.

Tutte le informazioni, compresi i criteri di ammissibilità, le condizioni di finanziamento e le linee guida per le candidature sono disponibili online.Ulteriori informazioni sul bando in ciascuno Stato membro sono reperibili sulle pagine delle Rappresentanze della Commissione.