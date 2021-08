COMMISSARIO GOVERNO – TRENTO * « IL PREFETTO LOMBARDI PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ LASCERÀ L’INCARICO, INCONTRERÀ LA STAMPA LUNEDÌ 30 AGOSTO ALLE 10.00 »

Il COMMISSARIO DEL GOVERNO, PREFETTO SANDRO LOMBARDI, IN PROCINTO DI LASCIARE L’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ,

INCONTRERÀ LA STAMPA PER UN SALUTO DI COMMIATO LUNEDÌ 30 AGOSTO ALLE ORE 10.00 PRESSO LA SALA DI RAPPRESENTANZA DI QUESTO PALAZZO DEL GOVERNO, DALL’INGRESSO PRINCIPALE DI CORSO TRE NOVEMBRE N. 11, MUNITI DI MASCHERINA.