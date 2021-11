COMMISSARIO COVID * PANDEMIA: « PROROGA DEL PERSONALE SANITARIO IN SUPPORTO ALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI »

16:33 - 23/11/2021

Proroga del personale sanitario in supporto alle Regioni/Province Autonome per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2.

A seguito della necessità di proseguire nella somministrazione dei richiami del vaccino anti SARS-CoV-2, garantendo alle Regioni/Province Autonome il necessario supporto da parte di personale sanitario appositamente contrattualizzato per l’esigenza, il Commissario Straordinario, Gen.C.A Francesco Paolo Figliuolo, ha provveduto, d’intesa con il Ministero della Salute, a prorogare fino al 31 luglio 2022 l’Accordo Quadro già in essere con le Agenzie per il lavoro relativo al personale sanitario.