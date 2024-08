COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * VACANZE – CONTROLLI STRADALI LOCALITÀ MONTANE: «NELLE PROVINCE DI BOLZANO, BELLUNO E SONDRIO»

10.36 - mercoledì 7 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Controlli stradali nelle località di montagna delle province di Trento, Bolzano, Belluno e Sondrio. Come condiviso nel corso dell’incontro svoltosi in videoconferenza lo scorso 4 giugno – al quale avevano partecipato i Commissari del Governo di Trento e di Bolzano ed i Prefetti delle province di Sondrio e Belluno – nella giornata di sabato 3 agosto si sono svolti mirati servizi interforze di controllo congiunti in materia di sicurezza della circolazione stradale.

Tali attività hanno interessato le principali arterie montane nonché le strade che conducono ai più rinomati passi alpini delle citate quattro province, caratterizzate, specie in questi mesi dell’anno, da un intenso traffico veicolare, soprattutto motociclistico.

L’obiettivo comune è quello di garantire la regolarità del traffico veicolare, la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, nonché il contrasto ad ogni forma di comportamento pregiudizievole posto in essere in violazione delle norme del Codice della Strada, con specifico riguardo all’inosservanza dei limiti di velocità e al contrasto delle condotte di guida pericolosa.

In previsione del sensibile incremento dei volumi di traffico verso le località a maggiore vocazione turistica, connesso all’imminente festività del ferragosto, il Commissario del Governo, Prefetto Giuseppe Petronzi, convocherà nel corso della prossima settimana una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, per la pianificazione dei dispositivi di prevenzione generale e per il coordinato impiego di tutte le Forze di Polizia territoriali.