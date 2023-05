COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO: SCUOLA ALPINA GDF – PREDAZZO: « VISITA DEL PREFETTO SANTARELLI, RICEVUTO DAL COMANDANTE LANCERIN » (PHOTOGALLERY)

18.12 - martedì 16 maggio 2023

Nella mattinata odierna, alle ore 09.30 circa, si è recato in visita presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, il Prefetto Filippo Santarelli. Dopo essere stato accolto con gli onori di rito da un Picchetto di Finanzieri Allievi, il Commissario del Governo è stato accompagnato presso i locali d’onore dell’Istituto per ricevere i saluti del Comandante della Scuola, Col. t.SFP Sergio Giovanni Lancerin, e di tutti gli Ufficiali in servizio alla sede di Predazzo.

Il Prefetto Santarelli ha visitato i padiglioni della Caserma, prossimi a ricevere gli interventi necessari per la realizzazione del “Villaggio Olimpico” che accoglierà i partecipanti agli eventi olimpici di Milano-Cortina 2026 che si svolgeranno in Val di Fiemme.

Successivamente si è recato presso la Sezione del Museo Storico della Guardia di Finanza istituita presso la Scuola Alpina, ove il Direttore della Sezione, Lgt. Mariano Lollo, ha brevemente illustrato al Commissario del Governo la storia del secolare Istituto: dalla nascita della Scuola alla fondazione del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, dagli eventi connessi al Secondo Conflitto mondiale alla creazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Al termine della visita istituzionale il Prefetto Santarelli si è poi recato presso il Centro di Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena, ove è stato ricevuto ed accompagnato presso i locali dell’Istituto dal Primo Dirigente Stefano Valeri, Comandante della Scuola.

In tale occasione il Prefetto Santarelli ha potuto apprezzare la preparazione e la competenza delle squadre specializzate in servizio presso la Polizia di Stato, che vengono sovente utilizzate per tutti i servizi rientranti nella “polizia della montagna” finalizzati alla tutela della salute e dell’incolumità dell’intera collettività.