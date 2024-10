COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * PROTOCOLLO COLLABORAZIONE: «FIRMATO ACCORDO CON COMMISSARIATO GOVERNO BOLZANO E PROCURA REPUBBLICA TRENTO / DIA»

10.55 - martedì 1 ottobre 2024

Nella mattinata odierna è stato sottoscritto, tra il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Dott. Giuseppe Petronzi, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, Dott. Vito Cusumano ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento – Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo, dottor Sandro Raimondi, il Protocollo di Collaborazione per l’implementazione di un proficuo circuito comunicativo tra le parti, nel rigoroso rispetto delle attribuzioni di competenza e del segreto investigativo secondo le disposizioni di legge in materia di tutela della privacy.

L’intesa è finalizzata a potenziare l’azione istruttoria dei Gruppi Interforze Antimafia istituiti presso i Commissariati del Governo di Trento e di Bolzano con il compito di coadiuvare i Prefetti nelle operazioni di verifica propedeutiche al rilascio dell’informazione antimafia ed a rafforzare i flussi informativi tra le Autorità sottoscrittrici.

Il Protocollo rappresenta, pertanto, un efficace strumento di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata in materia di appalti, con un focus particolare sui subappalti mediante controlli mirati anche durante la fase di affidamento di specifici servizi.

Questo documento testimonia, infine, l’alto spirito di collaborazione tra le Parti attraverso una sinergica attività informativa volta ad accrescere l’efficacia dell’azione di accertamento amministrativa e giudiziaria.