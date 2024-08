COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * PREVENZIONE CRIMINALITÀ: “PROTOCOLLO D’INTESA PER RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO IN PROVINCIA”

13.23 - mercoledì 7 agosto 2024

Oggi la firma dell’accordo tra il Commissariato del Governo e la Federazione Italiana Tabaccai – Sede provinciale di Trento.

Più sicurezza per le tabaccherie della Provincia di Trento: questa mattina, nella sede del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, il Commissario del Governo, Giuseppe Petronzi, e il Presidente della Sede provinciale di Trento della Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.), Gabriele Sannicolò, hanno siglato il Protocollo d’intesa per l’implementazione in questi esercizi commerciali di sistemi di videosorveglianza e video-allarme antirapina interconnessi con le sale operative delle Forze di Polizia.

“L’attività di prevenzione e contrasto della criminalità non possono fondarsi esclusivamente sull’effetto deterrente delle sanzioni: è fondamentale rafforzare il partenariato pubblico-privato, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati interessati e con l’ausilio delle moderne tecnologie. Il Protocollo che ci accingiamo a sottoscrivere va in questa direzione”, ha dichiarato il Prefetto Petronzi.

Con l’intesa, la F.I.T. si impegna a sensibilizzare i tabaccai sull’efficacia deterrente e di contrasto della criminalità dei sistemi di videosorveglianza e video-allarme antirapina e degli altri sistemi di difesa passiva (quali casseforti, blindature e sistemi di allarme antintrusione) e a promuoverne l’installazione nei loro esercizi.

Il Commissariato del Governo si impegna a promuovere, con la collaborazione delle Forze di Polizia, appositi momenti formativi a beneficio degli esercenti e a vigilare sulla corrispondenza dei sistemi tecnologici ai requisiti di legge.

Fondamentale sarà il monitoraggio sull’andamento dei fenomeni delittuosi e dell’attuazione del Protocollo, la circolarità informativa e soprattutto la collaborazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, chiamati ad approvare e a configurare gli apparati di video-allarme secondo le prescrizioni di un apposito disciplinare tecnico.

L’accordo rappresenta un ulteriore importante tassello della sicurezza territoriale integrata nella nostra Provincia.