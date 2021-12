COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * ABI: « PREVENZIONE CRIMINALITÀ AI DANNI DELLE BANCHE, SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO TRA IL PREFETTO BERNABEI ED IL RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA »

14:06 - 2/12/2021

Nella mattinata odierna, il Commissario del Governo, Prefetto Gianfranco Bernabei, ed il rappresentante dell’Associazione Bancaria Italiana hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle Banche e della clientela.

L’Atto pattizio – siglato dall’A.B.I. anche per conto di complessivi 32 Istituti di credito aventi sede in Trentino – prevede la segnalazione da parte delle banche alle Forze di Polizia di ogni potenziale fattore di rischio per la sicurezza (guasti ai sistemi di sicurezza, movimenti sospetti, aggravamento del rischio dovuto a circostanze contingenti,…), nonché l’impegno da parte delle medesime banche a dotare le proprie dipendenze di una serie di sistemi, tra cui la videoregistrazione ed il dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata.

Particolari misure sono previste, inoltre, a protezione degli sportelli automatici – ATM.

