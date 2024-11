COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * 4 NOVEMBRE: PETRONZI, “CELEBRATA LA COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE”

14.57 - lunedì 4 novembre 2024

4 NOVEMBRE 2024 – COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DELL’UNITÀ

NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.

Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Prefetto Giuseppe Petronzi,

ha celebrato oggi la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una serie di eventi istituzionali che hanno coinvolto la cittadinanza e reso omaggio ai valori fondanti della Repubblica.

La mattinata si è aperta al Commissariato del Governo con un brindisi e un saluto ufficiale

dedicato agli insigniti dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica e alle famiglie degli ex internati militari. Il Prefetto Petronzi ha sottolineato l’importanza del loro contributo alla

comunità, esprimendo gratitudine per l’impegno civico degli insigniti e il sacrificio tramandato

dalle famiglie degli ex internati militari.

Successivamente, alle ore 11:30, si è svolta la cerimonia ufficiale in Piazza Santa Maria

Maggiore. L’evento ha visto lo schieramento del Reparto Interforze, composto da rappresentanze dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

La cerimonia ha reso omaggio al sacrificio e alla dedizione delle Forze Armate, rafforzando il senso di unità nazionale.

A conclusione della cerimonia, il Prefetto Petronzi ha visitato gli stand espositivi delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, allestiti in Piazza Mostra e in Piazza Cesare Battisti. Gli stand presentavano mezzi utilizzati per interventi specialistici e di soccorso tecnico, offrendo alla cittadinanza un’opportunità unica per conoscere da vicino le attrezzature e i veicoli impiegati nelle operazioni di servizio.

Gli allestimenti, curati con particolare attenzione, hanno permesso al pubblico di

comprendere meglio il lavoro svolto dalle Forze di Polizia e dalle Forze Armate e di apprezzare

l’alta professionalità con cui operano al servizio della comunità.

La giornata ha rappresentato un’importante occasione per ribadire l’impegno delle Forze

Armate nella difesa e nella protezione del Paese, e per riconoscere l’importanza del ricordo e

dell’unità nazionale.