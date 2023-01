COMITATO TRENTINO PER ELLY SCHLEIN * PRESENTAZIONE PUBBLICA: « ” #PARTEDANOI “, PERCORSO COLLETTIVO CHE METTE AL CENTRO PLURALISMO DI IDEE E DIVERSITÀ DI PROVENIENZE »

13.14 - domenica 22 gennaio 2023

Presentazione Comitato Trentino per Elly Schlein. Alla Bookique a Trento è stato presentato il Comitato Trentino a sostegno della mozione #partedanoi con cui Elly Schlein si candida come nuova segretaria del Partito Democratico. Sul territorio in tante e tanti hanno deciso di aderire a questo progetto: più di 200 persone, tra iscritti, iscritte e simpatizzanti hanno voluto aderire alla piattaforma di #partedanoi, consapevoli della necessità di portare un cambiamento radicale e chiaro, all’altezza delle sfide e delle crisi che stiamo affrontando.

“La visione del futuro che parte da noi parte da tre sfide cruciali: diseguaglianze, clima e precarietà” ha detto Elly Schlein nel lanciare questa importante sfida culturale interna al centrosinistra italiano. Un progetto che si pone l’obiettivo di costruire un futuro più giusto per tutte e tutti, consapevole della necessità di agire politiche per diminuire le disuguaglianze. Per un PD che recuperi un’identità chiara e precisa, che abbia radicalità sui temi e sui valori che sostiene, capacità nel promuoverli e determinazione nel sostenerli.

#partedanoi è un percorso collettivo che vuole tenere insieme bisogni e desideri di una comunità. #partedanoi è un percorso collettivo che mette al centro il pluralismo di idee e diversità di provenienze, esperienze amministrative e nuove attivazioni, identità fluide e valori differenti, generazioni diverse che dialogano tra loro. I temi posti da Elly Schlein travalicano i confini del Partito Democratico, rilanciano la possibilità che questa sia una comunità aperta, capace di parlare a generazioni diverse senza adottare uno sguardo paternalista ma convinto della possibilità di dare a tutte e tutti il potere di cambiare le cose.

Abbiamo bisogno che questo percorso sia capace di rispondere alle sfide che i movimenti lanciano nei confronti delle istituzioni, che sia precursore di alleanze che sappiano desiderare un mondo diverso. #partedanoi pone al centro della propria azione il desiderio di mettersi in gioco delle nuove generazioni, la volontà di affrontare la crisi climatica con soluzioni che rendano la transizione (necessaria) anche socialmente desiderabile. Dobbiamo affrontare le disuguaglianze che crescono e il tema del lavoro, consapevoli che una nuova cultura e una nuova stagione dei diritti, sociali e civili insieme, è più che mai necessaria oggi.

Dobbiamo considerare la transizione demografica parte del futuro incerto dentro alla quale siamo immersi, la riforma della cittadinanza un imperativo morale cui non possiamo sottrarci, la riforma delle politiche per l’ingresso in Italia ed Europa uno strumento per stare in questo mondo e la trasformazione digitale come strumento per ridurre i divari invece che amplificarli.

Abbiamo bisogno di queste energie. Per il Partito Democratico, per il Trentino e per l’Italia. #partedanoi si propone di fare tutto questo. Incontriamoci, discutiamone, costruiamo questo percorso insieme!