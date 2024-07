COMITATO RINASCITA “EX-CASINO TIRO BERSAGLIO” * SICUREZZA TRENTO: “ RAGAZZA TROVATA SENZA VITA , IL COMUNE AFFRONTI LA SITUAZIONE DI DEGRADO”

19.35 - venerdì 5 luglio 2024

La tragedia della ragazza trovata senza vita a Trento, probabilmente a causa di un’overdose da eroina, ha scosso profondamente i residenti, in particolare chi abita nel quartiere sud di corso Buonarroti. Aver saputo che il corpo della giovane sia stato scoperto solo dopo tre giorni vicino alle scalette di corso Buonarroti che si trovano nei pressi dell’edificio abbandonato “ex casino di Tiro al Bersaglio” ha portato con sé un’ondata di tristezza ancor maggiore e sconforto.

Della situazione di degrado e abbandono della zona l’Amministrazione comunale è al corrente. L’edificio abbandonato, che versa in uno stato di incuria da quasi tre decenni, di proprietà del Comune di Trento, rappresenta un elemento di degrado per l’intero quartiere. Negli ultimi anni, la mancanza di manutenzione esterna da parte del Comune ha peggiorato ulteriormente la situazione, rendendo ancora più visibile lo stato di abbandono.

Questo ha facilitato l’insediamento di persone che approfittano del decadimento dell’area, oltre all’accumulo di rifiuti abbandonati. Nel 2019, il Consiglio comunale, su iniziativa di Alberto Pattini, aveva deciso di mantenere l’edificio nel Piano Regolatore Generale (PRG) e di non demolirlo. A gennaio 2022, il Consiglio Comunale ha dato mandato alla Giunta di realizzare uno studio di fattibilità per la riqualificazione e la ridefinizione della destinazione dell’edificio. Tuttavia, da allora, non sono stati fatti progressi visibili, lasciando i residenti frustrati e preoccupati per la mancanza di azioni concrete.

Dopo quanto avvenuto, la comunità chiede con urgenza un intervento da parte del Comune di Trento per affrontare la situazione di degrado e abbandono che contribuisce a creare problemi sociali come l’uso di droghe e l’accumulo di rifiuti. Un piano chiaro e dettagliato, come promesso nel 2022, di riqualificazione dell’area e dell’edificio abbandonato è essenziale per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere.

*

Per il Comitato rinascita “ex-casino di Tiro al Bersaglio”

Maurizio Daldon