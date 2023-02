“ COMITATO PARTE DA NOI – TRENTINO “ * SCHLEIN: “ QUESTA VITTORIA È UNA SPERANZA, GIOIA GIGANTE DI CUI CI PRENDEREMO CURA “

19.53 - lunedì 27 febbraio 2023

Elly Schlein è la nuova Segretaria del Partito Democratico. L’emozione, la gioia, l’entusiasmo per i risultati delle primarie sono ancora molto forti in tutte e tutti noi. La mozione #partedanoi ha convinto e coinvolto moltissime persone, portandole ad avere ancora una volta fiducia verso la politica e verso il nostro Partito Democratico.

Siamo felici per la vittoria di Elly Schlein e non vediamo l’ora di poterla riabbracciare: il lavoro cui siamo tutte e tutti chiamati è fondamentale. Siamo anche molto felici per il bel risultato in Trentino, che ha portato Davide Nicolussi Moz, Michela Calzà, Michele Vullo e Silvia Franceschini ad essere eletti ed elette all’Assemblea Nazionale: a loro va il nostro miglior augurio, consapevoli che faranno un grande lavoro – per il Partito Democratico e per il nostro Paese.

Auguriamo anche buon lavoro al nuovo segretario del Partito Democratico del Trentino, Alessandro Dal Ri, ai nuovi e alle nuove componenti dell’Assemblea provinciale del Partito: siamo consapevoli del lavoro cui siamo chiamati, in vista delle prossime provinciali e per la costruzione di un’alternativa radicale e di governo per questo territorio.

“Non basto io” ci ha detto domenica notte Elly Schlein “è un cambiamento che funziona soltanto se ciascuna e ciascuno di noi ci mette un pezzo di sé”: crediamo che queste primarie abbiano manifestato un pezzetto di quella voglia di metterci un pezzo di sé. Nei militanti e nelle militanti, nei volontari e nelle volontarie, tra le forze politiche, liste civiche e movimenti che si sono avvicinate al Partito Democratico trovando nella nostra proposta, nella mozione #partedanoi, un’alternativa credibile e radicale alla destra, un’alternativa che dobbiamo – tutti e tutte – impegnarci a percorrere.

Abbiamo bisogno di tenere spalancate le porte del Partito, di dare forma – insieme – ad una casa politica comune diversa e nuova. L’unione fa politiche capaci di fronteggiare le disuguaglianze attraverso la redistribuzione delle risorse, del potere, del tempo, secondo principi di solidarietà e proporzionalità.

Per dare voce a una sinistra ecologista e femminista che sia all’altezza del compito cui è chiamata, dal presente e dal futuro, dobbiamo costruire una prospettiva intersezionale e di contrasto a tutte le discriminazioni, consapevoli che una lotta non può escludere le altre. Per costruire politiche del lavoro più giuste, contro ogni forma di precarietà, per dare pari diritti e opportunità a tutti e tutte, per un salario minimo e contro ogni forma di sfruttamento.

Per affrontare la crisi climatica abbiamo bisogno di una conversione ecologica che sia giusta, che scelga di prendersi cura degli ecosistemi con politiche per il turismo, l’agricoltura, la cura dei territori necessariamente diverse. Non è possibile pensare di continuare come se nulla fosse. Dobbiamo cambiare, dobbiamo farlo subito

Queste sono le coordinate dell’azione cui siamo chiamati, tutti e tutte: siamo molto felici per la vittoria della mozione #partedanoi e che Elly Schlein sia la nuova Segretaria del Partito Democratico. Questa vittoria è una speranza e una gioia gigante di cui ci prenderemo cura.

Comitato Parte da noi – Trentino