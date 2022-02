COMITATO “NO TAV TRENTO” * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « LA PAROLA AGLI ABITANTI DI SAN MARTINO, ASSEMBLEA PUBBLICA SABATO 12/2 PARCO PREDARA (ORE 14.30) »

11:58 - 12/02/2022

CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO – LA PAROLA AGLI ABITANTI DI SAN MARTINO E DINTORNI.

Meno di un anno fa, con lo stanziamento di 1 miliardo di euro del Pnrr per il progetto di circonvallazione ferroviaria di Trento, ha iniziato a delinearsi uno scenario altamente preoccupante per la città di Trento. San Martino, Cristo Re e Solteri, in particolare, pagherebbero un prezzo altissimo se l’opera venisse realizzata: abitazioni abbattute, proprietà espropriate anche “temporaneamente”, disagi notte e giorno per anni per i rumori e le vibrazioni provenienti dagli scavi sotto Pietrastretta e dall’enorme cantiere previsto allo Scalo Filzi, traffico paralizzato, polveri e inquinamento per gli oltre 600 viaggi di Tir al giorno. Senza contare che molti degli abitanti dovrebbero convivere per sempre con un treno ad alta velocità, carico di merci, che passa giorno e notte a pochi metri sotto o a fianco la propria casa, anche qui con tutte le vibrazioni, rumori, danni alla propria salute e case che questo comporta.

A questo si aggiunge il rischio di disastro ambientale per le aree inquinate dalle fabbriche dismesse della SLOI e della Carbochimica. E’ evidente che sia RFI che le istituzioni locali stanno barattando in maniera inaccettabile la salute di noi abitanti, predisponendo un intervento che rischia di diffondere il mortale piombo tetraetile e altri pericolosi inquinanti nell’aria e nelle acque della città, in cambio degli enormi profitti per grandi aziende private.

Prezzi e rischi insostenibili per un’opera di cui i proponenti non sono riusciti a dimostrare la necessità e l’utilità.

Intanto l’iter progettuale procede a spron battuto. La valutazione di impatto ambientale, appena iniziata, si concluderà tra meno di un mese. Poi la palla passa alla conferenza dei servizi dove la Provincia e il Ministero mostrano di essere intenzionati a dare l’approvazione definitiva al progetto, se non ci sarà un’opposizione sempre più efficace al progetto di una parte consistente della nostra città. In questo senso si muovono già molte iniziative su livelli e con approcci diversi, dal piano del contrasto legale a quello della mobilitazione, con manifestazioni e contestazioni che crescono per quantità e qualità.

Dopo una procedura di dibattito pubblico che si è dimostrata ampiamente inadeguata a permettere a chi subirebbe l’opera di esprimersi liberamente, crediamo che sia necessario aprire uno spazio di confronto in cui gli abitanti possano dire la loro. Un’occasione per condividere informazioni e preoccupazioni, per fare rete tra vicini di casa, per confrontarsi con chi vive lo stesso problema da altre parti, per immaginare insieme delle proposte di azione.

ASSEMBLEA PUBBLICA SABATO 12 FEBBRAIO ORE 14.30 PARCO DELLA PREDARA (SAN MARTINO)

Comitato “No Tav Trento”

comitatonotavtrento@gmail.com