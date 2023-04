“COMITATO NO TAV” – TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIA: « ” SCUSATECI PER IL DISAGIO, OPPONIAMOCI AD UN DISASTRO!”, OGGI FLASH MOB IN VIA BRENNERO (ORE 18.00) »

12.35 - martedì 4 aprile 2023

Il comitato No Tav di Trento invita a partecipare alla contestazione rumorosa della trivella che si terrà oggi 4 aprile alle ore 18.00 in via del Brennero n. 94 e alleghiamo il volantino che verrà distribuito durante l’iniziativa

SCUSATECI PER IL DISAGIO, OPPONIAMOCI A UN DISASTRO!

Stiamo contestando l’installazione di una trivellazione che prepara il lavoro della circonvallazione ferroviaria di Trento. Un’opera inutile, costosissima ma soprattutto distruttiva sia per l’ambiente che per la vivibilità della città. Un’opera che non è mai stata sottoposta al giudizio degli abitanti, ma imposta dall’alto con il parere quasi unanime delle istituzioni pubbliche, le quali hanno volutamente confuso le carte inducendo a pensare che si stia preparando l’interramento delle ferrovia in città.

La cosiddetta circonvallazione è invece un’enorme galleria ferroviaria dentro la Marzola, collegata alla linea attuale (che non verrà interrata) all’altezza di San Martino e di Mattarello. Per far questo si prevede di scavare senza cautele nelle aree inquinate di Trento Nord, tra la SLOI e la Carbochimica che tanti morti hanno fatto sia tra gli operai che tra la popolazione circostante.

Chiediamo da mesi trivellazioni che analizzino i terreni inquinati dove vorrebbero scavare, ma la risposta che ci vien data è che dobbiamo pazientare e fidarci ciecamente. Al posto delle trivelle per gli inquinanti vengono invece installate trivelle per far procedere gli scavi che potrebbero movimentare quei veleni!

Ma quest’opera è inaccettabile anche perché mette a rischio le sorgenti del Monte Marzola e di Mattarello, in un periodo in cui dobbiamo fare i conti con la siccità, destinando peraltro al funzionamento delle frese per lo scavo della galleria dentro la montagna circa 800 mila litri di acqua al giorno!

Si tratta infine di un’opera che abbatte edifici in piena città, ne mette a rischio molti altri con le vibrazioni, produrrà rumori e polveri insostenibili, sottrarrà campi e spazi pubblici consumando suolo.

Infine, se ti da fastidio il disagio di essere fermato mentre ti diamo questo volantino, ti invitiamo a riflettere sul fatto che tutta la viabilità di Trento Nord (via Brennero, via Maccani, tangenziale) e di Trento Sud (via Nazionale e tangenziale) verrà paralizzata per anni con circa mille viaggi al giorno di tir per le operazioni dei due maxi-cantieri.

Il tutto per un’opera che è inutile rispetto all’obiettivo dichiarato di trasferire il traffico merci dalla ruota alla rotaia, dal momento che la linea attuale è sottutilizzata mentre un terzo dei TIR in autostrada vengono attratti da pedaggi volutamente bassi decisi dalla società pubblica dell’A22.

NON CI ARRENDEREMO ALL’IMPOSIZIONE DI UN TALE SCEMPIO!

INCONTRIAMOCI, INFORMIAMOCI, FERMIAMOLO INSIEME!

Diamo appuntamento all’assemblea che si tiene tutti i sabati (tranne i prefestivi) dalle 14 al Presidio contro la circonvallazione presso le Officine Odorizzi, in via Brennero di fronte all’OBI. Tutti i martedì alle 20.30 siamo in assemblea in via San Martino n. 43.

Un presidio permanente contro la circonvallazione con persone presenti tutti i giorni si trova nel parcheggio del condominio Le Fornaci, in via Brennero, dietro il Natura Sì.

Il nostro blog: notavtrento.noblogs.org