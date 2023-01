COMITATO MOBILITÀ TRENTINO * VISITA SALVINI / COLLEGAMENTO TRENTO-ROVERETO-LAGO GARDA: « MANCA IL PROGETTO TECNICO ED ECONOMICO, È ATTESO DA DECENNI »

08.53 - giovedì 5 gennaio 2023

Apprendiamo dalla stampa che, durante la visita al cantiere del tunnel S.Giovanni – Cretaccio, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato che il collegamento ferroviario Trento-Rovereto – Lago di Garda costituisce una priorità per il governo. Siamo particolarmente soddisfatti per tale annuncio, ma alle parole devono seguire i fatti! Cioè dovrà in tempi brevi essere presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del collegamento ferroviario, atteso da decenni dalle Comunità dell’Alto Garda e Ledro e della Vallagarina. Dovranno essere trovati i finanziamenti per un’opera che ha valori notevolmente superiori a quelli dichiarati di 280 milioni di euro. Dovrà inoltre essere elaborato un’Analisi Costi Benefici di tutte le soluzioni progettuali, comprese quelle presentate dal Comitato Mobilità Sostenibile Trentino_CMST.

Il CMST è da molto tempo che pone all’attenzione delle istituzioni provinciali e comunali le proprie alternative progettuali a quelle della Linea Azzurra di Metroland e ne ribadisce l’importanza per lo sviluppo socio-economico dell’Alto Garda e Ledro, della Vallagarina e del Trentino.

Riteniamo importante che un ministro venga in Alto Garda a fare queste dichiarazioni!

Anche la realizzazione della circonvallazione stradale di Torbole è una infrastruttura importante, perché oltretutto libererebbe dal traffico privato il lungo lago tra Torbole e Riva del Garda, dando spazio a trasporto pubblico e alla ciclopedonalità.

Il CMST ha anche organizzato un Gruppo di Lavoro per elaborare il progetto alternativo per il Nodo ferroviario di Rovereto.

Riteniamo importante avere una visione strategica dello sviluppo delle infrastrutture e servizi di trasporto e mobilità sostenibile. Riteniamo importante approvare il Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile e suoi stralci, come previsto dalla Lp 6/2017.

Tali alternative di progetto sono state inviate per posta PEC a tutte le istituzioni locali e nazionali, e a RFI, richiedendo un’audizione. Finora nessuna risposta.

Il CMST infine ritiene altresì importante il confronto con i territori che non vuol dire confrontarsi con i sindaci ma direttamente con i cittadini, i comitati e le associazioni presenti nel territorio.

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo

I PORTAVOCE COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO