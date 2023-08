” COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO ” * LOTTO 3B – NODO DI ROVERETO: « LE NOSTRE 20 DOMANDE A RFI SPA – PAT- COMUNI ROVERETO E VALLAGARINA »

05.20 - martedì 22 agosto 2023

Progettazione e realizzazione del lotto 3b – Nodo di Rovereto. Dalla stampa apprendiamo che RFI sta preparando delle ipotesi progettuali per la realizzazione del lotto 3 b dell’accesso sud del tunnel di base del Brennero.

La Commissaria Straordinaria ing. Paola Firmi, la Provincia Autonoma di Trento (Pat) e il Comune di Rovereto stanno trattando la questione nelle “segrete stanze” e usciranno presto con dei proclami ad annunciare quanto deciso in un consiglio comunale, convocato ad hoc, a Rovereto.

Siamo stufi di questo modo di procedere arrogante, autoritario e autoreferenziale. Invece riteniamo che la Commissaria Straordinaria debba incaricare RFI ITALFERR o altro progettista per elaborare il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) previsto nelle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CS.LL.PP.) e mediante un’ Analisi Costi Benefici (ACB) o un’Analisi Multicriteria (AMC), individuare la migliore soluzione.

La questione non può essere gestita solo dalla tecnocrazia e dai politici locali, perché riguarda l’intera popolazione della Vallagarina.

Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega” (CMST) ha preparato n.20 domande che saranno inviate agli attori coinvolti nel processo decisionale e un accesso agli atti generalizzato sull’intera documentazione del lotto 3b del Nodo di Rovereto che giace nei cassetti di RFI, della PAT e del comune di Rovereto.

Il processo decisionale dovrà essere trasparente e con la partecipazione attiva della popolazione residente nei territori dove verrà realizzata tale l’infrastruttura.

La Vallagarina non è solo un territorio di passaggio di n. 328 treni (194 treni merci e di 134 treni viaggiatori), come previsto nelle visioni 2030 e 2040 del Brenner Corridor Platform (BCP), bensì è un territorio industriale, turistico e residenziale con molteplici esigenze socioeconomiche.

Ed è per questo che il CMST chiede alla Commissaria Straordinaria di procedere alla definizione del Quadro Esigenziale dei territori.

Tra queste esigenze ricordiamo:

– il collegamento ferroviario Trento-Rovereto-Lago di Garda;

– le problematiche di viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Rovereto e degli altri comuni della Vallagarina;

LOTTO 3 B – NODO DI ROVERETO: n. 20 domande a RFI SpA – PAT- Comuni Rovereto e della VALLAGARINA

1. Sono state stanziate le risorse finanziarie per la realizzazione delle opere del lotto 3 b – Nodo di Rovereto?

2. La Commissaria Straordinaria ing. Paola Firmi intende commissionare a RFI ITALFERR o altro progettista, il Documento della Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOC FAP) e l’elaborazione del Quadro Esigenziale QE, così come previsto dalle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CS.LL.PP.)?

3. Per la scelta della migliore soluzione dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e sociale quale strumento verrà scelto l’Analisi Multicriteria (AMC) o l’Analisi Costi Benefici (ACB)?

4. Nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) che verrà messo a base di gara sarà previsto anche il collegamento con il lago di Garda?

5. Sono state stanziate le risorse finanziarie per la progettazione del collegamento ferroviario Trento-Rovereto-Lago di Garda?

6. Sono state stanziate le risorse finanziarie per la realizzazione del collegamento ferroviario Trento-Rovereto-Lago di Garda?

7. Il numero di treni merci e viaggiatori che attraverseranno la Vallagarina negli scenari 2030 e 2040, cioè dopo l’apertura del tunnel di base del Brennero, come è stato calcolato?

8. Nel calcolo del numero di treni necessari per soddisfare la domanda di trasporto delle merci è stata considerata la maggiore composizione possibile, in relazione alla diminuzione della pendenza al 12,5 per mille del nuovo tracciato anziché del 23 per mille dell’attuale?

9. Nel calcolo del numero di treni necessari per soddisfare la domanda di trasporto delle merci, negli scenari 2030 e 2040, è stato considerato il “traffico deviato”, cioè quella quota dell’attuale trasporto che insiste sul corridoio Scandinavo Mediterraneo (SCAN MED) solo per le politiche tariffarie autostradali, con bassi pedaggi e sconti sulle accise agli autotrasportatori?

10. Quante merci pericolose sono trasportate attualmente nella tratta dell’attuale linea ferroviaria della Vallagarina?

11. Quante merci pericolose saranno trasportate in futuro a completamento delle opere?

12. Come si intende ridurre i rischi connessi al trasporto delle merci pericolose attualmente e in futuro nei centri abitati dei comuni della Vallagarina?

13. Come si intende ridurre i rischi connessi al rumore e alle vibrazioni attualmente e in futuro che verranno prodotti dai n. 328 treni (n.194 treni merci e n.134 treni viaggiatori) che attraversano e attraverseranno i centri abitati della Vallagarina?

14. Per il lotto 3 b – Nodo di Rovereto e il nuovo collegamento ferroviario Trento-Rovereto-Lago di Garda, intendete indire il Dibattito Pubblico previsto dalla legislazione nazionale e i percorsi partecipativi previsti dalla lp 6/2017?

15. Per il lotto 3 b dell’accesso Sud – Nodo di Rovereto è prevista l’istituzione dell’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro con la sigla di un protocollo tra RFI, PAT e Comuni di Rovereto e Vallagarina?

16. Tale Osservatorio costituirebbe un sottogruppo tecnico dell’Osservatorio del Brennero provinciale?

17. Tale Osservatorio A SL sarebbe dotato di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS)?

18. Se si, come sarebbe composto il CTS?

19. In tale Osservatorio è prevista la nomina di un Coordinatore?

20. Data la complessità delle problematiche ambientali e socio economiche non ritenete opportuno costituire un Osservatorio Nazionale, come previsto nel Dl.vo 152/2006?