COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE IN TRENTINO * WEBINAR: BAZZANI, « MANCANZA DI VISIONE STRATEGICA E ASSENZA DEL PIANO PROVINCIALE DI MOBILITÀ PROVINCIALE »

Inoltre si è parlato del principio: “Chi inquina paga” e del Fondo Provinciale per la Mobilità Sostenibile, cioè l’accantonamento di risorse finanziarie dai pedaggi autostradali, per realizzare le opere di mobilità sostenibile nel territorio trentino che si vanno ad aggiungere a quelle già disponibili. In modo analogo a come è fatto il “Fondo Ferrovia” per finanziare il tunnel di base del Brennero, l’interporto di Trento, il nuovo interporto di Isola della Scala e il porto Valdaro di Mantova.

Si è parlato della figura del mobility manager che è stata istituita con il recente Decreto Rilancio, la sua adozione obbligatoria è stata estesa a tutte le società con 100 o più dipendenti localizzati in comuni, capoluoghi di provincia e regione e città metropolitane con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

Verso la fine della conferenza si è discusso della partecipazione della cittadinanza al dibattito pubblico, quando si vuole progettare un’opera pubblica che impatta su di un territorio. Il comitato ritiene sia necessario che i cittadini abbiano voce in capitolo e che siano ascoltati quando il territorio dove vivono deve subire trasformazione che condizioneranno la loro vita.

Il Portavoce del CMST Alessio Bazzani ha invitato ad aderire al Comitato e informato che nel prossimo futuro ci saranno altri incontri e seminari on line o in presenza che costituiranno dei veri e propri approfondimenti da porre all’attenzione degli amministratori e della cittadinanza.

Il comitato è uno spazio aperto apartitico a disposizione dei cittadini e delle cittadine.

*

COMITATO MOBILITA’ SOSTENIBILE TRENTINO

Portavoce

Alessio Bazzani