“COMITATO INSIEME PER ANDREA PAPI“ * VAL DI SOLE (TN) – ORSI E LUPI: «CONSULTAZIONE POPOLARE, RACCOLTE 1.200 FIRME IN POCHE ORE »

18.21 - mercoledì 24 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In occasione della prima giornata di raccolta firme per indire la consultazione popolare promossa dal Comitato Insieme per Andrea Papi si sono presentate al banchetto dei volontari più di 1200 persone fra le ore 8.00 e le 13.00.

Gli 8 volontari presenti, fra cui sempre in prima linea il presidente, sono stati impegnati per 5 ore senza sosta a identificare i firmatari mediante il documento d’identità e raccogliere quindi la firma sugli appositi moduli predisposti dalla Comunità della Valle di Sole.

Se vi fossero ancora dubbi sull’accettazione del progetto Life Ursus, a suo tempo promosso dal Parco Naturale Adamello Brenta e Provincia Autonoma di Trento da parte della popolazione della Val di Sole (mai chiamata in causa se non nella fattispecie nei Comuni allora interessati di Dimaro, Monclassico e Commezzadura con territori inseriti nel parco medesimo) la “risposta democratica” è stata data oggi a Malé dalla folla di persone intervenuta. Le persone inoltre, hanno spesso ringraziato per avere finalmente dato loro la possibilità di esprimersi, cosa mai accaduta prima d’ora.

Il Comitato rileva l’importanza di questo momento che raccoglie l’esigenza della popolazione di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano sia le condizioni di vivibilità del nostro territorio, sia le sensazioni e i sentimenti di essere genti delle terre alte e, quindi, consapevoli di essere una minoranza però degna di essere tutela e considerata ai massimi livelli anche istituzionali.

La raccolta comunque prosegue con il seguente calendario:

 CALDES – 25.07.2024 dalle ore 9,00 alle 12,00 – al Bar in piazza della Chiesa

 PELLIZZANO – 26. 27. 28 . – luglio dalle ore 15,00 alle 19,00 via Baschenis presso la fiera del libro

 DIMARO – 26.07.2024 ore 20,00 – in piazza davanti al teatro o – 27.07.2024 dalle ore 9,00 alle 12,00 davanti al Comune

 TERZOLAS – 27.07.2024 dalle ore 9,00 alle 11,30 al Bar presso il Comune

 COMMEZZADURA – 27.07.2024 dalle ore 9,00 alle 11,00 davanti al Comune Via Molini, 7 – 38027 Malè (TN)

 RABBI – 27.07.2024 dalle ore 9,00 alle 11,00 presso il Bar Centrale a San Bernardo

 VERMIGLIO – 26.07.2024 dalle ore 16,00 alle 19,30 piazza davanti alla Chiesa .

Per ulteriori appuntamenti consultare il sito :

*

Il Presidente

Ing. Pierantonio Cristoforetti