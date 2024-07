COMITATO “INSIEME PER ANDREA PAPI” * ORSI TRENTINO: « CONSULTAZIONE POPOLARE, OGGI DEPOSITATE IN COMUNITÀ DI VALLE 6.000 FIRME»»«

11.58 - lunedì 29 luglio 2024

Oggi, 29 luglio 2024, alle 15 presso la sede della Comunità della Valle di Sole a Malé il Comitato Insieme per Andrea Papi consegnerà ufficialmente le oltre 6.000 firme raccolte in quattro giorni in Val di Sole per chiedere l’attivazione della consultazione popolare, secondo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto della Comunità della Val di Sole, sul tema: Ritieni che la presenza di grandi carnivori quali orsi e lupi, in zone densamente antropizzazione come le Valli di Sole, Peio e Rabbi, sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica e un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali?

L’adesione fortissima della popolazione alla raccolta firme per l’indizione della consultazione popolare dà conto della totale non accettazione sociale del progetto di reintroduzione dell’orso nelle nostre Valli confermando l’importanza della condivisione della base sociale per l’attivazione di progetti che possono stravolgere usi, costumi e tradizioni centenari.

Dimostra anche la grande preoccupazione per quanto possa accadere in futuro e la grande determinazione nel vedere risolto un grave problema di sicurezza pubblica e di “libertà”.

Malé, 29 luglio 2024

Il presidente Ing. Pierantonio Cristoforetti