COMITATO “INSIEME PER ANDREA PAPI” * GRANDI CARNIVORI: « A CARISOLO 300 LE PERSONE PRESENTI ALLA SERATA INFORMATIVA »

11.50 - venerdì 21 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Comitato “Insieme per Andrea Papi” ha incontrato a la popolazione residente oltre a molti turisti in un teatro nel quale tutti i posti erano esauriti e molta gente è rimasta fuori sul prato ad ascoltare gli interventi dei relatori e dei cittadini che hanno posto questioni di primaria importanza. Più di 300 persone erano presenti alla serata informativa.

Ha aperto l’incontro il signor Marco referente del Comitato per la Val Rendena, sottolineando la necessità e l’urgenza che la popolazione, gli abitanti delle Valli si attivino per rivendicare i loro diritti di proprietà e del bene civico e collettivo, diritti violati senza consenso con il progetto Life Ursus. Ha poi parlato di una tragedia annunciata riferendosi alla morte tragica di Andrea.

Come in ogni serata del Comitato il papà di Andrea, presente con la famiglia ha rivolto un saluto ai presenti e dato lettura di una lettera, il suo intervento è stato accolto con un lunghissimo applauso a testimoniare la vicinanza, l’affetto, l’umana solidarietà di una platea distante nei suoi sentimenti anni luce dalla nuova “religione dell’animalismo”.

A seguire il Presidente il Comitato l’Ing Antonio Cristoforetti (già Sindaco di Malè) che ha spiegato le motivazioni della nascita del Comitato, un’azione spontanea nata sul sentimento di disperazione e preoccupazione della gente. Ha chiarito che il Comitato non ha poteri, non ha soluzioni ma vuole essere mezzo di informazione corretta per la popolazione , una sorta di coscienza collettiva che offre L’opportunità di non sentirsi soli nel cercare soluzioni per una battaglia non facile , quella della revisione totale del progetto di reintroduzione dei grandi carnivori che ha dimostrato tutta la sua folle inutilità e gravità. Ha poi parlato dell’assordante silenzio delle Istituzioni una condizione che lascia sgomenti rispetto al dramma della morte di una persona.

A seguire l’intervento di carattere scientifico che è sempre previsto in questi incontri al fine di sottrarli al solo momento di “sfogo” per tradurli anche in momenti di riflessione e di crescita culturale . Il Prof. Annibale Salsa che in quel di Carisolo è persona stimata e ben voluta ha tenuto ,dal par suo, una riflessione “alta” di tipo filosofico, storico e antropologico andando ad indentificare la fonte di questi progetti che l’Europa finanzia con ampiezza di finanze e cioè l’obiettivo di “utilizzare le risorse delle Alpi” in particolare l’acqua , a fini speculativi disconoscendo quella tradizione secolare di “uso del bene collettivo “ che segna la storia e il progresso delle nostre Comunità.

A seguire molti interventi da parte dei presenti: allevatori, turisti, politici, volontari dei vigili del fuoco ed altri, interventi tutti contraddistinti da preoccupazione fortissima e piena contrarietà per un progetto che con tutta evidenza porta danni incommensurabili che minano il permanere della vita sulla montagna Danni alla zootecnia all’alpicoltura, al turismo, all’apicoltura ,ad ogni attività economica e sociale (mondo del volontariato – vigili del fuoco, soccorso alpino, Sat) che sostenendosi a vicenda sono l’essenza ed il presupposto della vita delle nostre comunità di montagna.

Il Presidente Cristoforetti in chiusura della serata ha ribadito l’impegno del Comitato a continuare a tenere viva la richiesta di intervento (urgente) a tutti i livelli e a far si che la tragedia di Andrea possa costituire un cambio di direzione su progetti tanto dannosi quanto lo sono quelli della reintroduzione dei grandi carnivori in terre abitate dall’uomo da secoli, ha poi ringraziato tutto il gruppo di volontari che insieme a lui ed in forma del tutto gratuita, compresi i Professori che accompagnano le serate , cercano di rendere un servizio alla Comunità della montagna.