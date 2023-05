COMITATO “HORA ET LABORA” – TRENTO * CARO AFFITTI UNIVERSITARI: « FRENARE QUESTA SITUAZIONE, I POLITICI TROVINO AMMORTIZZATORI SOCIALI »

19.12 - lunedì 15 maggio 2023

È arrivata anche a Trento la protesta degli studenti universitari per il caro affitti che si sono accampati con le loro tende sotto i portici del palazzo della Regione a Trento per protestare, come sta già avvenendo nel resto d’Italia per i costi delle stanze che sono cresciuti a cifre mai toccate prima e stanno diventando un ostacolo al diritto allo studio.

I manifestanti auspicano che i nostri politici provinciali trovino modalità di intervento trovare ammortizzatori sociali adeguati (non solo quelli delle loro famiglie) per frenare questa situazione.

Alla protesta pacifica degli studenti universitari il comitato “Hora et labora” dà il pieno appoggio e solidarietà ! Forza ragazzi!

Comitato “Hora et labora” – Trento