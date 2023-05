COMITATO FERROVIA VIVIBILE * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: « EX SLOI, PAT E COMUNE PRIMA DI INIZIARE I LAVORI RIFLETTANO SUI RISULTATI DELLE ANALISI » (VIDEO)

13.20 - domenica 21 maggio 2023

Il comitato Ferrovia vivibile di Trento appoggia la presa di posizione della Circoscrizione Centro storico e Piedicastello che, da più di due anni, con le sue delibere continua a denunciare tutte le mancanze del progetto del mezzo bypass della città di Trento e che probabilmente daranno problemi alla città nella continuazione e nell’esecuzione del cantiere. Viene chiesto, prima di iniziare con la procedura dei lavori e con le trivellazioni, di svolgere la serie di analisi corrette sui terreni inquinati tra la ex Sloi e di poter visionare i risultati. Anche perché l’analisi dei gas che evaporano è stata prevista all’interno della Sloi e non sui terreni di RFI dove verrà eseguito lo scavo della trincea per collocare la nuova linea ferroviaria.

Viene chiesto alle autorità politiche della Provincia Autonoma di Trento e al Comune di Trento prima di procedere con i lavori di riflettere sui risultati delle analisi dei terreni dove effettivamente saranno eseguiti i lavori della trincea per la posa dei binari.

Comitato Ferrovia Vivibile

Il Rappresentante

Maurizio Daldon