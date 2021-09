COMITATO DIFESA DELLE ACQUE DEL TRENTINO * PRELIEVI IDRICI BACINO DEL NOCE E VAL DI SOLE« IL 20/9 ALLE 11.30 LA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE I RISULTATI DELLA PETIZIONE POPOLARE »

Lunedì 20 settembre alle ore 11.30 presso la sede della sezione trentina di Italia Nostra a Trento (via Oss Mazzurana, 54 – secondo piano) si terrà una CONFERENZA STAMPA per presentare i sorprendenti risultati della PETIZIONE POPOLARE per dire STOP a nuovi prelievi idrici a scopo idroelettrico e irriguo nel bacino del Noce in Val di Sole. Sarà inoltre ufficializzato il sostegno del Comitato al referendum sul Biodistretto che si terrà il 26/09/2021. La conferenza stampa informerà inoltre sulle prossime azioni del Comitato.

All’incontro interverranno alcuni rappresentanti delle realtà che costituiscono il Comitato.

*

Tommaso Bonazza

Portavoce del Comitato permanente per la difesa delle acque del Trentino